Colombia condenó a hombre que golpeó, torturó y mató a su hijastro de 6 años

“¡No dejes sola a mamá!, ¡Despiértate, levántate!”, eran las súplicas desesperadas de una madre a su pequeño hijo Samuel Eduardo Cárcamo Chaurio, de tan sólo seis años, quien por fin tendrá justicia, pues a un año de su violento homicidio finalmente fue condenado el hombre que lo golpeó y torturó hasta la muerte, el cual era su padrastro.

Los hechos ocurrieron en Barranquilla, Colombia, el 19 de noviembre del 2023. Al principio parecía tratarse de un problema respiratorio, pues el padrastro del menor le dijo a su madre que llevara al doctor al niño porque estaba “como enfermo”.

Rossana Chourio, madre del menor, recibió una llamada a la 1:00 am de su pareja sentimental, Elio Enrique Bracho Briceño, quien estaba a cargo del niño mientras la mujer cubría un turno en su trabajo como cajera. De inmediato llegó a su domicilio, encontrando a Samuel en brazos de su padrastro, completamente desnudo y mojado.

La víctima llegó al hospital ya sin signos vitales. Al recibirlo, lo colocaron en una camilla y le arroparon. No le dijeron expresamente que su hijo había fallecido, “entendí, no hacían falta palabras”, declaró la madre de Samuel.

La verdad expuesta por la autopsia

La autopsia reveló que el cuerpo del menor tenía traumas contundentes en cuello, tórax, abdomen y tejidos blandos, así como hemorragias en los músculos del cuello, informaron medios colombianos como El Heraldo. La muerte del pequeño Samuel fue causada por una combinación de compresión del cuello y trauma contundente en el tórax, según lo determinó el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La mayor parte de su cuerpo fue lesionado: su globo ocular, pulmones, riñones, corazón y hasta la palma de sus manos; solamente en el área de los genitales no se halló evidencia. Algunas de las lesiones encontradas en el menor no eran recientes, lo que revela que Samuel sufría maltratos mucho antes de su deceso.

Los médicos del hospital denunciaron un posible caso de violencia intrafamiliar a las autoridades, mientras que el coronel de la Policía Metropolitana de Barranquilla, David Figueroa, informó que el cuerpo del menor tenía signos de violencia y politraumatismo, según la valoración del médico legal.

El trágico caso

La jueza Sheila Ortega reveló aspectos que evidenciaron las acciones del hombre de 32 años en contra de su hijastro. La muerte fue violenta, pues el niño fue maltratado y recibió golpes en todo su cuerpo, todo dentro de las 12 horas previas a que fuera llevado al hospital.

La jueza determinó una sentencia de 45 años y 10 meses de prisión para el acusado, quien fue arrestado cuatro días después de la muerte del menor.

La Fiscalía contó con varios testigos clave contra el homicida de origen venezolano, como los abuelos del pequeño y su maestra. Los abuelos maternos tenían prohibido acercarse a su hija y a su nieto, pues los tenía sometidos, señala Bluradio. Su abuelo lamenta no haber podido hacer nada al respecto.

La maestra de Samuel también declaró durante el juicio que lamenta no haber atendido las señales de alarma, pues un día, el pequeño llegó con su mano hinchada, lo cual su mamá explicó que se había golpeado jugando en el parque. También afirmó que en muchas ocasiones no jugaba para no ensuciar su uniforme, pues su padrastro lo golpeaba por ello.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en Colombia, informó que en el país al menos 100 niños, niñas y adolescentes sufren algún acto de violencia, e hizo un llamado para terminar con esta situación y “construir entornos protectores, que empiezan en los hogares y protejan los derechos de la infancia”.

