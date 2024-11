Qué pasa si depositas $20,000 en el banco en los Estados Unidos

Aumentar el dinero en tu cuenta bancaria siempre es algo alentador, pero si la cantidad que quieres depositar supera los 20,000 dólares, es importante que tomes en cuenta que eso podría encender las alarmas en las autoridades financieras. Así que es importante que hagas lo correcto para que no caigas en irregularidades.

Hay un dicho que reza que no hagas cosas buenas que parezcan malas, y esto aplica en este caso, ya que algunas personas tratan de disfrazar grandes cantidades al hacer varios depósitos pequeños, que al final de cuentas pueden llamar la atención de las autoridades.

Depósitos reportados al IRS

En depósitos mayores a los 10,000 dólares, los bancos están obligados a reportarlo al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). Para ello recurren al formulario llamado “Currency Transaction Report”.

Con mayor razón, lo harán al recibir depósitos de 20,000 dólares. Pero el reporte al IRS también aplica para los retiros superiores a los 10,000 dólares, no solo a los depósitos.

Si piensas hacer depósitos pequeños, no escaparas de que tu banco haga el reporte a las oficinas del IRS. Toma en cuenta que estas acciones son para prevenir los delitos financieros.

Haz lo correcto

Así que lo mejor es hacer las cosas correctamente. Por lo que debes realizar el depósito total de los 20,000 dólares, así sin dividirlo.

Recuerda lo que dijo Matthew Britt, experto en finanzas, en The Motley Fool: “Si no estás haciendo nada ilegal, el gobierno federal probablemente no se preocupará por tu depósito”.

Cómo depositar 20,000 dólares sin tener problemas

La solución para que deposites los 20,000 dólares sin levantar sospechas, porque no hay nada indebido en el origen del dinero, es depositarlos en una cuenta asegurada por la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), que protege los depósitos hasta por 250,000 dólares por cuentahabiente.

De esa manera no solo estarás seguro y tranquilo, sino que tu dinero estará protegido.

