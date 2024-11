Denzel Washington se sincera sobre su lucha contra el alcohol

En medio de la expectativa que ha generado su participación en “Gladiador II”, el actor Denzel Washington soltó una fuerte confesión sobre su vida privada que conmovió al público. Y es que el famoso hizo referencia al daño que infringió a su cuerpo con el abuso de drogas y alcohol que presentó durante su juventud.

Fue durante una entrevista con la revista Esquire que el histrión estadounidense hizo una reflexión sobre su vida en vísperas de alcanzar su cumpleaños número 70.

“Le he hecho mucho daño a mi cuerpo. Así que ya veremos. He estado limpio desde hace una década. La vida está ahora entrando en una nueva etapa para mí. O sea, es tener 70 años. Esto va así. Y me parece bien“, reveló ante la publicación.

Durante la charla, Denzel Washington se mostró vulnerable al hablar sobre la etapa en la que el alcohol y algunas sustancias que, si bien no eran “rudas”, formaban parte de su día a día: “El vino es muy traicionero. Va muy lento. No es como, ¡boom!, de repente estás borracho. Porque nunca me enganché a la heroína y nunca me enganché a la cocaína ni nada de drogas duras. Me inyectaba droga como muchos otros, pero nunca me enganché”, continuó.

No obstante, el protagonista de reconocidas historias como “El justiciero”, “The Little Things” y “Los Siete Magníficos” siempre tuvo una política de “no bebidas o sustancias” durante sus periodos de rodaje.

“Me abstuve siempre mientras trabajaba o me preparaba para un papel. Me limpiaba por dentro y volvía al trabajo; podía hacer ambas cosas“, recordó el famoso.

Para finalizar, Washington sentenció que siempre lo caracterizó el respeto hacia su profesión: “Por muchos meses que pasaran de rodaje, era el momento de alejarse de aquello (…) Y entonces, ¡boom!, tres meses de vino y luego de vuelta al trabajo”.