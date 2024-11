La Quinta Avenida de Nueva York pierde el título de la calle más cara del mundo

La Quinta Avenida (Fifth Avenue) de Nueva York ha dejado de ser la calle comercial más cara del mundo, a pesar de las firmas internacionales que se encuentran ahí y el glamour que se respira en todo momento. Y no fue superado por ninguna otra calle o avenida en Estados Unidos, ni en Francia, como podría pensarse.

¿Cuál es la calle comercial más cara del mundo?

Ahora la calle comercial más cara del mundo es La Via Montenapoleone de Milán, en Italia, de acuerdo al reciente informe “Main Streets across the World”, realizado por la firma inmobiliaria Cushman & Wakefield.

“Esto refleja un sólido crecimiento de los alquileres en la calle italiana, que superó el 30 por ciento en los últimos dos años, impulsado aún más este año por la apreciación del euro frente al dólar estadounidense”, destaca la firma inmobiliaria Cushman & Wakefield.

Con la designación de La Via Montenapoleone, en Milán, como la más cara del mundo, es la primera vez que una calle de un país europeo lidera la lista de Cushman & Wakefield, que comenzó con su informe desde 1988.

¿Qué la hace la calle más cara?

El informe “Main Streets across the World” tomó en cuenta el precio de alquiler en la prestigiosa avenida italiana, donde se ubican tiendas de grandes firmas y diseñadores como Gucci, Louis Vitton y Montblanc, que superaron los 2,000 dólares por pie cuadrado por año en este 2024.

Lo que representa un incremento del 11% en relación con el alquiler registrado en 2023.

Mientras que el precio promedio de alquiler anual en la Quinta Avenida, de Nueva York, se mantuvo en 2,000 dólares, cantidad que no ha sufrido cambios desde 2022, de acuerdo al informe de la firma internacional inmobiliaria Cushman & Wakefield.

En tercera posición de la lista se encuentra la calle New Bond de Londres, que registra un alquiler promedio al año de 1,762 dólares por pie cuadrado.

El top 10 de las calles comerciales más caras del mundo

1. Vía Montenapoleone , Milán

2. Quinta Avenida , Nueva York

3. New Bond Street , Londres

4. Tsim Sha Tsui , Hong Kong

5. Avenida de los Campos Elíseos , París

6. Ginza , Tokio

7. Centro comercial Pitt Street , Sídney

8. Myeongdong , Seúl

9. Bahnhofstrasse , Zúrich

10. Kohlmarkt , Viena

Cushman & Wakefield sostiene que supervisa las tarifas de alquiler minorista en 138 ciudades a nivel global, “realizando un seguimiento de las variaciones interanuales y considerando los tipos de cambio y las métricas locales”.

