Los 8 productos de Dollar Tree que tendrías que comprar 

Estamos a unos días del Black Friday y en algunas tiendas ya se pueden ver grandes ofertas y descuentos, pero si eres de las personas que tiene un presupuesto ajustado o simplemente quieres cuida tu dinero, la opción en esta temporada es comprar en Dollar Tree, por lo que te tenemos una lista de productos que puedes comprar en esta época prenavideña.

Puedes encontrar buenos precios desde artículos básicos hasta productos que no pueden faltar en tu hogar, así que pon mucha atención para que hagas rendir tu dinero y a la vez te consientas un poco.

Mini luces LED

La Navidad ya está a la vuelta de la esquina y no pueden faltar en tu casa las luces multicolores para crear ese ambiente festivo. Puedes encontrar en Dollar Tree una serie de luces LED en tan solo 1.25 dólares.

Además, de que tienen un precio asequible, la factura de luz no aumentará ya que son luces LED, que consumen un mínimo de energía.

Y sobre todo iluminarás tu hogar con ese espíritu navideño que ya está por donde quiera, a pesar de que falta poco más de un mes para Navidad.

Pantuflas para niños y bebés

Para estar prevenidos para el frío invernal, y proteger los pies de los niños y bebés, puedes encontrar una pantuflas por solo 1.25 dólares.

Además, de que van a tener sus pies calientes, son también cómodas para andar en las frías mañanas o en las noches en el hogar. Están disponibles en cuatro colores.

Moldes para muffins

Si lo tuyo es la repostería, puedes encontrar unos moldes para muffins, con capacidad para seis piezas, que cuestan 1.25 dólares. Ideales para hornear en la temporada navideña. Así representará también un ahorro a la economía del hogar, ya que en lugar de salir a comprar algún muffins o cupcake, lo harás en casa.

Sopa enlatada

Hablando de alimentos, puedes encontrar sopas enlatadas a 1.25 dólares, que son ideales para cuando no tienes tiempo de guisar, solo es cuestión de calentar y listo.

Y si no quieres abrirla en estos días, no importa, te servirá como una reserva en tu despensa para cuando no tengas tiempo de guisar, o simplemente por antojo.

Cuentas de vidrio

En los días de invierno, cuando salir de casa no es una opción, es importante mantenerse activos y más a los menores, por lo que si te llaman la atención las manualidades, comprar unas cuentas de vidrio sería lo ideal para echar a andar la imaginación y crear algún producto de bisutería.

Lámparas LED

Más vale prevenir, así que puedes comprar una lámpara LED que te puede servir en cualquier momento. Más cuando las tormentas invernales provocan apagones en el momento menos esperado.

Antigripales

Otros de los productos que puedes adquirir por solo 1.25 dólares son antigripales, que son muy demandados en la época invernal. Puedes comprar algunos para conservarlos en tu botiquín y usarlos cuando en el momento que lo necesites.

Cremas hidratantes para el cuidado de la piel

El frío reseca la piel, por eso es importante que tengas en tus pertenencias alguna crema hidratante. No es necesario que gastes grandes cantidades para comprar alguna, ya que puedes encontrar una que se ajuste a tu presupuesto en Dollar Tree.

