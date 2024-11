¿Miss Chile y William Levy tienen una relación? La reina de belleza responde

La vida amorosa del actor William Levy no ha dejado de ser el tema de conversación luego los intercambios de coquetos mensajes que ha protagonizado junto a la participante que representó a Chile en Miss Universo 2024, Emilia Dides.

Y es que desde hace varias semanas, los famosos han encabeza una ola de rumores de romance gracias a las supuestas “indirectas” que se envían desde redes sociales. Bajo esta misma tesitura, la reina de belleza chilena optó por compartir su versión de los hechos y destapar de una vez por todas si sostiene un romance con el cubano.

En una entrevista reciente con “El Gordo y la Flaca”, la Miss que ingresó en el Top 12 del certamen de belleza indicó que si bien no mantiene una relación amorosa con Levy, no descarta la posibilidad: “No es una relación aún, pero no me cierro a ninguna oportunidad, porque es una persona que me llama mucho la atención y lo quiero conocer”, detalló.

Al ser cuestionada sobre los atributos que más destaca del histrión, Emilia Dides contó a los presentadores que el físico del artista, además de su carisma, han logrado conquistarla: “Su belleza física, pero también su corazón”, sumó a sus declaraciones.

A pesar de sus apretadas agendas, Levy y Dides se mantienen en constante comunicación, misma que ha quedado evidenciada por medio de los picantes mensajes que se dedican a plena luz de los internautas en las diversas plataformas digitales.

Recordemos que durante las últimas semanas, los también influencias han dado rienda suelta al coqueteo. Uno de los momentos más comentados fue aquel en el que William hizo una atrevida confesión. “Morder tu boca es un destino inevitable”, a lo que Emilia Dides respondió: “¿Ah sí?” y un emoji de cara enamorada.

Cabe recalcar que, hasta el momento, el protagonista de melodramas como “Cuidado con el Ángel” y “Café con Aroma de Mujer” no ha emitido comentarios al respecto, optando por mantenerse con bajo perfil.