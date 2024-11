Arrestan a joven relacionada con la niña hallada muerta dentro de una caja de seguridad para bebés en Idaho

La policía informó que una mujer de 18 años de Idaho fue arrestada después de que supuestamente dejó a una niña muerto en una caja para bebés de Safe Haven en un hospital.

Angel N. Newberry fue detenida en virtud de una orden de arresto por no informar de una muerte a las autoridades policiales y al forense, según informó la policía de Blackfoot.

Fue ingresada en la cárcel del condado de Bingham.

La Caja de Refugio Seguro para Bebés permite a los padres entregar de forma segura y anónima a un recién nacido menor de 30 días sin repercusiones legales, siempre que el niño no haya sufrido daño alguno. Sin embargo, dejar a un bebé herido o fallecido no está permitido.

El arresto de Newberry se produce a raíz de una investigación que se inició después de que la policía respondió el 13 de octubre a un informe de un bebé muerto dejado en una caja para bebés en el Centro Médico Grove Creek.

Safe Haven Baby Boxes dijo que el personal del hospital respondió inmediatamente a una alarma que indicaba que había un bebé en la caja y que el infante había muerto mucho antes de ser dejado adentro.

“El personal del Centro Médico Grove Creek respondió de inmediato a la alarma, indicando que había un bebé en la caja”, escribió Safe Haven Baby Boxes en Facebook el mes pasado.

“El equipo médico sacó al bebé de la cuna en menos de un minuto. Al sacarlo, se dieron cuenta rápidamente de que el bebé había fallecido mucho antes de ser colocado en la caja para bebés. La Ley Safe Haven en Idaho permite la entrega de un bebé que no haya sufrido daño y esté sano. Por lo tanto, esta no fue una entrega legal según la ley estatal, ya que no cumple con los criterios de entrega de Safe Haven”, añadieron.

La fundadora del grupo, Monica Kelsey, dijo: “Estamos desconsolados. Que quede claro: se trata de un abandono ilegal y mortal. El anonimato sólo se permite cuando se entrega a un bebé de forma segura y completamente ileso”.

Cuando colocaron al bebé en la caja, lo envolvieron en una manta con la placenta todavía adherida, señaló Kelsey.

Debido a la naturaleza sensible de la investigación en curso y la posibilidad de más cargos criminales , la policía dijo que están limitados en la información que pueden divulgar.

La policía de Blackfoot colaboró ​​con la policía de Twin Falls en la investigación.

La caja para bebés en Grove Creek se instaló en julio, lo que la convierte en la primera en el estado donde los padres pueden entregar a sus recién nacidos de forma segura y anónima, según KIVI.

