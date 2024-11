Elton John se recupera de una infección que le dejó sin visión en un ojo

Elton John enfrenta uno de los desafíos más difíciles de su vida: la pérdida de visión en uno de sus ojos debido a una infección.

A sus 77 años, el cantante británico compartió en una reciente entrevista con Good Morning America cómo la enfermedad que padeció durante el verano le ha afectado profundamente, limitando su capacidad para ver y crear música.

El artista de “Rocket Man” reveló que perdió la visión en su ojo derecho tras sufrir una severa infección mientras se encontraba en el sur de Francia. “No puedo ver nada. Han pasado ya cuatro meses y mi ojo izquierdo tampoco está en su mejor estado. Es una situación complicada”, comentó, expresando su frustración al no poder realizar las actividades cotidianas como leer o ver televisión.

A pesar de las dificultades, Elton sigue manteniendo una actitud positiva. “Tengo esperanzas de que todo se resolverá, pero ahora mismo estoy estancado”, dijo, agregando que aunque está haciendo esfuerzos para mejorar, la recuperación es un proceso largo. La imposibilidad de leer las letras de sus canciones y la incertidumbre sobre cuándo podrá regresar al estudio de grabación lo han dejado preocupado por su futuro profesional.

La situación no solo ha alterado su vida laboral, sino también su vida personal. “Me ha dejado completamente sorprendido. No puedo hacer muchas de las cosas que solía disfrutar, pero me siento afortunado por el apoyo de mi familia y mi equipo médico”, añadió.

Elton, quien en septiembre ya había informado a sus seguidores sobre la infección ocular y su lento proceso de recuperación, destacó que este contratiempo no ha logrado doblegar su espíritu. “A pesar de todo lo que he pasado, me siento muy agradecido por lo que tengo. Me considero una persona afortunada”, afirmó, enfatizando su agradecimiento por el apoyo constante de su familia, amigos y profesionales de la salud.

El cantante, quien está próximo a estrenar el documental “Elton John: Never Too Late” en Disney+, no pierde la esperanza de retomar su carrera musical una vez que logre recuperar su visión. Mientras tanto, se concentra en su recuperación y se mantiene positivo, confiado en que saldrá de esta prueba con la misma resiliencia que lo ha caracterizado a lo largo de su vida.

