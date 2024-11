Mohamed Salah revela que Liverpool no le ha ofrecido un nuevo contrato

Mohamed Salah, una de las figuras más icónicas del Liverpool en la última década, ha dejado entrever un futuro incierto en el club tras admitir públicamente su decepción por no haber recibido una oferta de renovación.

El delantero egipcio, de 32 años, finaliza contrato el próximo mes de junio y, hasta ahora, el club de Anfield no ha dado señales de querer retenerlo.

“Estoy más fuera que dentro. No he recibido ninguna propuesta. Estamos casi en diciembre y no he recibido ninguna oferta para quedarme en el club”, declaró Salah a NBC tras el triunfo de los ‘Reds’ contra el Southampton el pasado domingo.

La situación genera incertidumbre no solo para los aficionados, sino también para un equipo que podría enfrentar la pérdida de otros pilares, como Virgil Van Dijk y Trent Alexander-Arnold, cuyos contratos también vencen en los próximos meses.

Sin embargo, Salah ha dejado claro que su enfoque sigue siendo el rendimiento en la cancha. “No me voy a retirar, así que sigo jugando, centrado en esta temporada y en intentar ganar la Premier League y la Champions League. Estoy decepcionado, pero veremos qué pasa”, añadió.

Salah lidera al Liverpool en el ataque

Con 10 goles y seis asistencias en lo que va de la Premier League, Salah no solo lidera las estadísticas ofensivas de su equipo, sino que también se consolida como el jugador más productivo de la liga.

Sus 223 goles y 99 asistencias en 367 partidos desde que llegó en 2017 lo han convertido en una leyenda del Liverpool, siendo clave en la conquista de la Premier en 2020 y la Champions League en 2019.

El desenlace de esta historia podría marcar el fin de una era dorada en Anfield. Los próximos meses serán cruciales para saber si Salah seguirá vistiendo la camiseta roja o buscará un nuevo destino para continuar su brillante carrera.

Mientras tanto, el delantero sigue haciendo lo que mejor sabe: marcar goles y liderar al Liverpool en su búsqueda de títulos.

Sigue leyendo:

– Lamine Yamal no estará con el FC Barcelona en la Champions League

– ¿Por qué Vinícius Júnior no estará con el Real Madrid ante el Liverpool?

– Javier Tebas llama ladrón a Florentino Pérez y crece disputa con Real Madrid