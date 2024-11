Adrián Marcelo critica a Bárbara de Regil por hacer ejercicio en un avión

Hace poco, Bárbara de Regil fue blanco de críticas en redes sociales por publicar un video haciendo ejercicio en un avión. Ahora, el exparticipante de La Casa de los Famosos México, Adrián Marcelo, se sumó a los que critican a la actriz.

En un video publicado en redes sociales, se ve a Adrián Marcelo reaccionar al video de la actriz haciendo ejercicio en pleno vuelo. “Ay, no seas mam**, sí es ella. No, no, no, no puede ser y créanme que yo no vine con la intención de hablar de esto, pero no puede ser”, dijo.

El youtuber mexicano dijo que considera que Bárbara de Regil tiene “un problema” por hacer ejercicio en mientras está en avión y que lo hace para llamar a la atención.

“Está mal, Bárbara, debes aprender que tienes un problema serio, serio y lo digo. Hablen con ella. No puedes hacer eso, es una necesidad de atención, es un grito de atención que ni yo que me encanta atraerla, llegar a esto es algo terrible”, aseguró.

Adrián Marcelo indicó que espera que pronto la actriz publique un video explicando que solo se trataba de una broma y que no acostumbra hacer ejercicio en los aviones.

“Lo único que quiero ver en unos meses es un video en el que diga que estaba bromeando y que era un reto, que apostó. Yo necesito una explicación, no estoy a gusto”, dijo.

¿Por qué Bárbara de Regil hacer ejercicio en los aviones?

Recientemente, Bárbara de Régil fue duramente criticada en redes sociales ¿La razón? Por hacer ejercicio mientras estaba a bordo de un avión.

En el video, que compartió la actriz en sus redes sociales y que luego se hizo viral, se ve a Régil trotando de forma estática en el mismo lugar y haciendo algunas sentadillas.

Cansada de los comentarios, Bárbara de Régil respondió a las críticas y explicó por qué decidió hacer algunos ejercicios en pleno vuelo.

“A los ‘medios’ que están criticando esta acción y diciendo que hice eso por traumada del ejercicio, estuve 38 horas sentada en un vuelo”, explicó la actriz.

Régil aclaró que estaba haciendo los ejercicios en pleno vuelo para evitar una trombosis, debido a que tenía más de 24 volando.

“Esos movimientos que ven son para evitar trombosis y sobretodo porque yo no sé ustedes, pero yo no puedo estar sentada tanto tiempo”, indicó.

Seguir leyendo: