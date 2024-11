El Black Friday llega a las plataformas de streaming con descuentos de hasta 90%

El Black Friday no solo es el mejor momento para renovar tus gadgets, sino también para disfrutar de tus series y películas favoritas a precios reducidos. Este año, servicios como Max, Hulu, Disney Plus, y Paramount Plus con Showtime han lanzado ofertas irresistibles con descuentos que alcanzan hasta el 90% en sus suscripciones. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para aprovechar estas promociones.

1. Hulu: 90% de descuento en su plan con anuncios

Hulu ha sorprendido con una oferta que permite suscribirte a su plan con anuncios por $0.99 al mes durante un año. Esto significa que, en lugar de pagar $9.99 al mes, solo desembolsarás $11.88 por todo el año, ahorrando $108. Entre sus contenidos destacados están series como The Handmaid’s Tale, Futurama, y Only Murders in the Building.

La oferta está disponible hasta el 2 de diciembre a las 11:59 PM (PT) y no solo aplica para nuevos usuarios, sino también para quienes vuelvan después de un mes de inactividad.

Si buscas más contenido, el Disney Bundle Duo Basic, que incluye Hulu y Disney Plus (ambos con anuncios), también está en promoción por $2.99 al mes durante un año, en lugar de $10.99. Esto equivale a $35.88 al año, un ahorro total de $96.

2. Max: 70% de descuento durante seis meses

Max, hogar de títulos como Game of Thrones, The Last of Us, y The Penguin, ofrece su plan mensual con anuncios por $2.99 al mes durante los primeros seis meses. Normalmente, este plan cuesta $9.99 al mes, por lo que estarías pagando solo $18 en lugar de $60.

Esta promoción es válida tanto para nuevos usuarios como para suscriptores que regresen, y estará disponible hasta el 4 de diciembre.

3. Paramount Plus con Showtime: 77% de descuento en su plan sin anuncios

Por solo $2.99 al mes durante dos meses, puedes acceder al plan combinado de Paramount Plus y Showtime, el cual normalmente cuesta $12.99 al mes. Esto significa un ahorro de $22.99 en dos meses.

Con esta suscripción, tendrás acceso a contenido exclusivo como Yellowjackets, Star Trek, y películas de Showtime, además de deportes en vivo y noticias de CBS. La promoción estará activa hasta el 4 de diciembre.

4. Peacock: 75% de descuento en su plan Premium con anuncios

Peacock Premium ofrece seis meses de su plan con anuncios por solo $1.99 al mes, en lugar de $7.99, utilizando el código REALDEALMONTHLY al momento de suscribirte. También puedes optar por un plan anual a $19.99 (precio normal $79.99).

Este servicio incluye programación de NBC y Bravo, deportes en vivo como Sunday Night Football, y películas recientes como Oppenheimer y Twisters. La promoción estará disponible hasta el 2 de diciembre a las 3:00 AM (ET).

¿Por qué aprovechar estas promociones?

Con descuentos que alcanzan el 90%, estas ofertas son ideales para quienes desean ahorrar al contratar múltiples servicios. Por ejemplo, suscribiéndote a Hulu, Disney Plus, y Max, podrías pagar menos de $8 al mes en total, accediendo a una amplia biblioteca de contenido.

Además, muchas de estas promociones no requieren que seas un nuevo usuario, lo que las hace más accesibles. Si buscas mantenerte al día con series como The Bear, Dune: Part Two, o Yellowstone, esta es tu oportunidad de hacerlo sin afectar tu presupuesto.

¿Cuánto tiempo estarán disponibles las ofertas?

– Hulu y Disney Plus: hasta el 2 de diciembre.

– Max: hasta el 4 de diciembre.

– Paramount Plus con Showtime: hasta el 4 de diciembre.

– Peacock Premium: hasta el 2 de diciembre.

El Black Friday es el momento perfecto para renovar o ampliar tus suscripciones de streaming con precios que no volverás a ver en mucho tiempo. Desde Hulu por menos de $1 al mes hasta el combo de Paramount Plus y Showtime a solo $2.99, las opciones son variadas y sumamente atractivas. No dejes pasar estas promociones, que además tienen fechas límite claras, y disfruta de tus series y películas favoritas sin gastar de más.

