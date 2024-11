Los indocumentados deberían ahorrar al menos $10,000 dólares ante posible deportación

En promedio, un inmigrante indocumentado y su familia debería ahorar al menos $10,000 dólares para enfrentar un proceso de deportación, solamente considerando una fianza promedio.

El dinero serviría principalmente para que la persona detenida por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pague la fianza correspondiente cuyo monto puede variar, desde los $2,500 a los $7,000 y $10,000 dólares.

Hay casos en que la fianza alcanza los $25,000 dólares, ya que es una decisión discrecional del juez a cargo del caso.

“Basado en mi experiencia trabajando en el centro de detención de Tacoma, Washington, […] tuve un cliente con un récord limpio. No tenía antecedentes penales, nomás la una entrada y ahí el juez le puso una fianza de $25,000 dólares”, explicó a este diario el abogado de inmigración Eduardo Herrera, cofundador de Brigante Law Group Inc. “He tenido clientes que han tenido varios DUI (sanciones por manejar bajo influencia de alcohol) les dan una fianza de cinco a $7,000 dólares. […] El promedio que yo he visto es $7,500 dólares”.

El abogado agregó que el monto de ahorro sugerido es solamente para cubrir la fianza, pero los inmigrantes y sus familias deben contemplar el costo de un abogado y sus compromisos financieros adicionales, como pago de renta o hipotecas, así como gastos de manutención.

“La mayoría de los abogados que yo conozco no te van a pedir que pagues todo el caso. Van a permitir que hagas pagos”, expuso el experto.

“[Las personas deben considerar] los gastos de mantener el hogar y no sé cuál otras responsabilidades tengan, tal vez tienen hipotecas que tienen que pagar en casa o tienen un hijo o hija en la universidad”, gregó Herrera.

El presidente electo Donald Trump afirmó que a partir de enero iniciará su plan de deportaciones masivas, algo que fue confirmado por Tom Homan, el “zar de la frontera”, quien señaló que la planeación avanza.

