Carlos Hermosillo: “Cruz Azul no está muerto”

Carlos Hermosillo, una figura preponderante e histórica en el entorno de Cruz Azul aseguró que la Máquina Celeste no está muerta para el partido de vuelta este sábado contra Xolos en el estadio de la Ciudad de los Deportes, más allá de que reconoció que los celestes tuvieron su peor partido de la temporada.

Entrevistado vía telefónica por La Opinión, Hermosillo se mostró molesto por la forma como la defensa cementera se mostró en un partido donde se sabía que el rival iba a jugarles de esa manera, pero al mismo tiempo dijo que existen 90 minutos en donde sería ilógico que dieran por muerto a la Máquina Celeste antes de tiempo.

“Fue una sorpresa, son muchas cosas que siguieron en el partido. Primero un gran planteamiento del técnico de Xolos, mientras que por Cruz Azul, tuvieron muchos errores puntuales y sin quitarle mérito, hay que tomar en cuenta los 18 días del parón que tuvo la Liga MX”.

Para muchos puede ser que no, pero para los que jugamos, para los que vivimos del fútbol tiene mucho que ver, pero tengo mucha confianza de qué se le puede dar vuelta en el estadio Azul (Ciudad de los Deportes).

Hermosillo resaltó que la clave estuvo en las fallas de la defensa y llamó a todos en el cuadro cementero a corregir esos errores imperdonables en la zona baja del equipo dirigido por Martín Anselmi: “Lo que yo siempre he dicho, y siempre lo manifesté y es algo que me preocupa en Cruz Azul, que su defensa siempre queda mal parada”.

“Su defensa se descobija por hacer la presión alta y cuando los agarra un equipo rápido o con jugadores rápidos, sucede lo que se dio anoche y eso sucedió con Santos, creo que también con América y parece que no aprendimos. Creo que tienen que ser más consciente, más concentrados”.

Un error imperdonable la expulsión de Jorge Sánchez

Hermosillo también tuvo duras críticas contra Jorge Sánchez, quien se hizo expulsar infantilmente y dejó en una situación de desventaja al cuadro cementero: “Es imperdonable el error de Jorge Sánchez, una expulsión nefasta, no tiene nombre lo que hizo de dejar a sus compañeros con 10 hombres en un partido tan importante”.

“Son momentos que hacen la diferencia entre los jugadores, partidos donde no puedes cometer errores, donde no puedes tener desconcentración, donde no puede salir un jugador expulsado y eso sucedió, pero creo que lo pasó es que no existan más desconcentraciones”, precisó el exgoleador del cuadro celeste.

Carlos Hermosillo no obstante el 3-0 de Xolos sobre Cruz Azul no pierde la fe en la Máquina Celeste. Crédito: Richard Shotwell | AP

La eliminación sería una gran desilusión

Sin querer adelantar vísperas y empezar a lamentar antes de tiempo, expuso que sería una gran desilusión quedar eliminados: “Claro que sería una gran desilusión, pero es exagerado decir que el equipo debe hacerse una limpia en caso de ser eliminados. Fue un mal partido que la liguilla permite poder buscar la remontada y cambiar el panorama. Lo único que puedo decir es que no den por muerto a Cruz Azul”.

