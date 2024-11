El Pibe Valderrama respalda a Efraín Juárez 

Efraín Juárez ha sido el centro de atención del fútbol colombiano. El entrenador mexicano ha sido sancionado durante tres años por sus “festejos desmedidos”. Esta sentencia ha causado molestia en Colombia, hasta la indignación de una leyenda como el Pibe Valderrama.

El estratega mexicano recibió la suspensión de no poder estar en los estadios durante tres años por una supuesta celebración desmedida, que incitaba a la provocación, durante la final de la Copa de Colombia. Según la sentencia, Juárez promovía problemas con los aficionados de Independiente de Medellín.

El Pibe Valderrama visitó México y fue cuestionado sobre esa decisión dentro del fútbol colombiano. RG La Deportiva recopiló las impresiones del exjugador sudamericano sobre esta sentencia que afecta a Efraín Juárez y al Atlético Nacional.

“Lo digo personal, que siga festejando, sí, si los goles se tienen que festejar, ¿quién dijo que los goles no se festejan? Se festeja el gol, ¿entonces los goles no se festejan? Entonces no juguemos al fútbol“, dijo Valderrama.

Efraín Juárez recibió mucho apoyo

Lejos de ser un motivo de despido, Efraín Juárez es respaldado por el presidente del Atlético Nacional. Sebastián Arango le tendió su mano a su entrenador y no lo dejará solo en esta disputa legal.

“No se le coartará su libertad de expresión a Efraín, pero si se buscará una manera distinta de celebrar, menos efusiva, y que se exprese sin que nadie lo interprete como una agresión”, dijo el máximo dirigente del Atlético Nacional.

Por otra parte, el Alcalde de Medellín también habló sobre este caso y se puso del lado del entrenador mexicano. Federico Gutiérrez no ocultó su desacuerdo por la sentencia emitida por María Alzate. Efraín Juárez cuenta con el apoyo de grandes personalidades dentro de Colombia.

“Absurdo. No estoy de acuerdo con la decisión en primera instancia de un funcionario que sanciona al técnico del Nacional con 3 años sin poder ingresar al Estadio. A la inspectora que toma esta equivocada decisión, solo le faltó expulsarlo de la ciudad. Me parece una medida contraproducente y desproporcionada”, dijo Gutiérrez.

