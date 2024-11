Chelito Delgado y el “Conejo” Pérez tienen fe en que Cruz Azul eliminará a Xolos

César “Chelito” Delgado y Óscar “Conejo” Pérez, dos de los históricos de Cruz Azul mostraron su optimismo y fe en que la Máquina Celeste podrá remontar el 3-0 adverso en que los tienen colocados los Xolos Tijuana para seguir adelante en la liguilla por el título del torneo Apertura 2024.

Ambos exjugadores de la escuadra cementera en charlas con La Opinión reconocieron que el marcador del pasado miércoles fue una verdadera sorpresa y que al final de cuentas al jugar su peor partido un rival como Xolos Tijuana no dudó en aprovechar la primera mitad tan deficiente del equipo dirigido por el argentino Martín Anselimi.

Chelito Delgado

Desde su natal Argentina, el “Chelito” Delgado tomó la llamada de esta casa editorial para asegurar que: “Es un panorama superdifícil, pero creo en el equipo, creo en la remontada. Obviamente, si Tijuana pudo hacer tres goles, creo que Cruz Azul también lo puede hacer de local”.

César Delgado, que a principios del nuevo milenio hizo vibrar a los aficionados de la Máquina, también añadió que: “Para lograr remontar, creo que Cruz Azul va a tener que hacer un partido perfecto, estar atento en todas las líneas, no perder los duelos individuales, no cometer errores y es lo que tiene que pasar para que siga adelante en la liguilla”.

Respecto al juego del pasado miércoles se dijo sorprendido por el resultado y el marcador: “Claro que me sorprendió, vi el juego y me sorprendió que no fue el Cruz Azul que veníamos viendo, no hizo un buen juego, por cuestiones de que enfrente hay un rival que juega bien al fútbol y que tiene buenos jugadores y supo aprovechar los errores de Cruz Azul”.

Para finalizar el delantero argentino que se ganó a los aficionados de la Máquina por su gran habilidad en la delantera celeste reconoció que la eliminación sería un duro golpe para la organización cementera:”Sería un duro golpe por todo lo que hizo en el torneo, pero no será un fracaso como siempre se dice, creo que ahora por lo que hizo en el torneo sería triste, pero no sería fracaso como en otros torneos”.

Óscar Pérez

Por su parte el exportero y directivo del Cruz Azul, Óscar “Conejo” Pérez consideró que fue una sorpresa la derrota, pero donde todavía existen opciones para la Máquina: “La verdad fue una sorpresa por lo bien que Cruz Azul estaba haciendo las cosas, pero sabemos que la liguilla es otro torneo, ya que muchas veces se habla de que es lo mismo y esto que le pasó, reafirma que las finales son otro boleto”.

En su análisis, el “Conejo” dijo también que: “Creo que Xolos cerró muy bien jugando en el torneo y encontró como hacerle daño a Cruz Azul, jugándole a la espalda a los centrales, porque adelantan mucho las líneas”.

El exguardameta de Cruz Azul Óscar Pérez mostró su optimismo de que la Máquina pueda conseguir la hazaña de remontar el marcador contra Xolos de Tijuana. Crédito: Eduardo Reséndiz | Imago7

Para finalizar reconoció que en caso de no lograr el objetivo será una gran desilusión y un enorme fracaso: “La verdad es que si es lamentable el resultado, donde deben encontrar la manera de remontar el marcador. No está muerto Cruz Azul, pero si es un marcador fuerte, pero uno sabe que pasan muchas cosas en la liguilla, son emotivas y se pueden dar volteretas”.

