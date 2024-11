El David Beckham 2.0 ha llegado a la MLS

Una inversión en el fútbol como futbolista en activo. David Beckham como espejo y Estados Unidos como mercado en evidente crecimiento. El español Juan Mata desembarca en el San Diego FC como socio y afronta una aventura en la MLS desde los despachos.

La MLS encara estas semanas su recta final con la lucha por la MLS Cup, que tiene por el lado Oeste como finalistas de conferencia al LA Galaxy y los Seattle Sounders y en el Este al Orlando City y los New York Red Bulls.

Pero los que ya no están en competición, incluido el Inter Miami de Lionel Messi tras su batacazo en el ‘playoff’, ya están preparando la temporada 2025, en la que como principal novedad tendrán un nuevo rival: el San Diego FC.

Con el Snapdragon Stadium como hogar, el San Diego FC será el equipo número 30 de la MLS. Ya tiene entrenador, el estadounidense de ascendencia chilena Mikey Varas, y su principal figura en la plantilla, el mexicano Hirving Lozano.

Sin embargo, la semana pasada el equipo californiano anunció otro fichaje, esta vez para su organigrama: el del futbolista español Juan Mata como socio inversor del San Diego FC.

“Mata es el primer jugador de fútbol internacional activo en tener una inversión en una franquicia de MLS y se une a David Beckham como el segundo jugador internacional en estar involucrado como inversionista de un club de la MLS”, aseguró el conjunto en un comunicado.

Como parte de su aterrizaje en el Galaxy en 2007, que marcó un antes y un después en el fútbol en EE.UU., Beckham recibió la opción de comprar un equipo de expansión de la MLS por 25 millones de dólares. Esa cláusula acabó convirtiéndose en el Inter Miami.

Las aspiraciones de Mata no son tan altas, pero el exjugador de clubes como el Valencia, el Chelsea o el Manchester United también ha visto el potencial que tiene el fútbol en el país de las barras y estrellas, que en 2026 organizará el Mundial junto a México y Canadá.

El resurgir de San Diego

“Unirme a San Diego FC como socio inversor es una oportunidad emocionante para ayudar a construir algo verdaderamente especial en una ciudad y una liga que están experimentando un crecimiento increíble“, apuntó Mata.

El centrocampista, de 36 años y que ahora juega en el Western Sydney Wanderers tras pasar por el Galatasaray y el Vissel Kobe, hizo así referencia a una ciudad como San Diego cuyo peso en EE.UU. no parece tener un reflejo proporcionado en el deporte.

Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, San Diego es la octava ciudad más poblada del país con 1.388.320 personas. Por condados, el de San Diego es el quinto con más habitantes con 3.269.973.

Sin embargo, esta ciudad californiana solo tiene en la actualidad un equipo de las principales ligas masculinas de EE.UU.: los San Diego Padres de la MLB.

La NFL la perdieron cuando se mudaron los Chargers a Los Ángeles. También la NBA salió de San Diego a la meca de Hollywood con la marcha de los Clippers y con el cambio de los Rockets a Houston.

Aún más llamativa es la escasez de equipos de primer nivel en San Diego si se tiene en cuenta que, justo al otro lado de la frontera con México, se encuentra Tijuana, que tiene 2,157,853 habitantes según el último censo mexicano (2020) y con la que prácticamente forma una megalópolis binacional.

En ese panorama llega el San Diego FC, que tiene como principales propietarios al empresario Mohamed Mansour y a la Tribu nativa Sycuan de la Nación Kumeyaay y que se une al San Diego Wave, fundado en 2022 en la NWSL (la liga femenina de EE.UU.), para potenciar la pasión por el fútbol en la ciudad.

“Estamos absolutamente encantados de que Juan Mata se haya unido al club como socio inversor“, dijo Mansour, quien subrayó que la faceta social del jugador también ha sido fundamental en esta unión.

En este sentido, Mata fundó Common Goal, una iniciativa para que la comunidad del fútbol done al menos un 1% de sus ingresos a causas sociales. Common Goal es socio asimismo de Right to Dream, del que forma parte el San Diego FC y que es un grupo de academias juveniles y clubes de fútbol de todo el mundo.

“El compromiso de este club y de Right to Dream en generar un impacto en la comunidad, la excelencia y una visión de éxito a largo plazo se alinea perfectamente con mis propios valores. Espero contribuir con mi experiencia y pasión por este deporte y trabajar junto a todo el equipo para construir un club que inspire tanto dentro como fuera del campo”, argumentó Mata.

Por su parte, Mansour enfatizó que Mata comparte sus “valores de querer usar el fútbol para generar un impacto social y un cambio a largo plazo”.

No se trata de la primera incursión de negocios de Mata en los deportes ya que también es inversor en Fórmula 1 a través del equipo Alpine por medio del fondo de inversión Otro Capital.

Pero con el San Diego FC, Mata ha consolidado su doble dimensión en el fútbol: la del jugador sobre el césped y la del hombre de negocios en los despachos.

