Fallece el exbaterista de My Chemical Romance en su hogar en Tennessee

El mundo de la música alternativa está de luto tras la noticia del fallecimiento de Bob Bryar, exbaterista de My Chemical Romance (MCR). Según reporta TMZ, Bryar fue hallado muerto en su domicilio en Tennessee el pasado martes. Fuentes policiales informaron al medio que Bryar había sido visto con vida por última vez el 4 de noviembre.

Aunque el cuerpo fue encontrado en un avanzado estado de descomposición, las autoridades descartan la posibilidad de un crimen, ya que no se reportaron daños en la propiedad ni faltantes en sus pertenencias, como armas y equipos musicales.

Los servicios de control animal también intervinieron en el lugar, rescatando a dos perros que permanecían en la casa. La oficina del médico forense continúa investigando las causas de su muerte.

Un baterista de trayectoria

Bob Bryar se unió a My Chemical Romance en 2004, durante la gira conjunta de la banda con ‘The Used’, y reemplazó al baterista original Matt Pelissier poco después del lanzamiento del álbum ‘Three Cheers for Sweet Revenge’. Su impacto en la agrupación fue significativo, participando en la grabación de ‘The Black Parade’ (2006), uno de los discos más icónicos del grupo y del género emo-rock, y en la composición de temas para el álbum ‘Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys’ (2010), aunque dejó la banda antes de que este fuera lanzado.

Tras su salida de MCR, Bryar se alejó paulatinamente de la música, dedicándose a colaborar con otras bandas y, eventualmente, cambiando de carrera hacia el sector inmobiliario. A pesar de ello, su vínculo con la batería no desapareció por completo: en 2020, participó en un acto conmemorativo en honor a Neil Peart, baterista de Rush y una de sus grandes influencias.

En diversas ocasiones, Bryar habló abiertamente sobre los retos que enfrentó tras dejar My Chemical Romance, incluyendo episodios de pensamientos suicidas. A pesar de los años de distancia y de no haber participado en la reciente reunión y gira de la banda, sigue siendo el baterista que más tiempo formó parte de MCR.

Por el momento, sus excompañeros de banda no se han pronunciado sobre la muerte del baterista.