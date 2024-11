Billboard 2024: Estos son los artistas latinos nominados este año

El panorama musical latino brilla con fuerza en los Billboard Music Awards 2024, destacando a los artistas que han liderado las listas y conquistado audiencias globales.

Entre los nominados, figuras como Bad Bunny, Karol G y Peso Pluma sobresalen con múltiples menciones, consolidándose como representantes del talento latino en una de las ceremonias más importantes de la música.

Bad Bunny lidera las nominaciones latinas

El puertorriqueño Bad Bunny continúa demostrando su hegemonía en la industria musical, acumulando seis nominaciones este año. Entre ellas, destaca en categorías como Top Latin Artist y Top Latin Album con “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, su más reciente éxito discográfico. Además, su colaboración con Feid en “Perro Negro” lo coloca como contendiente en la categoría de Top Latin Song.

Karol G, la “Bichota” del momento

Karol G no se queda atrás, siendo reconocida en cinco categorías. La colombiana compite directamente con Bad Bunny en las categorías de Top Latin Artist y Top Latin Album, gracias a “Mañana Será Bonito (Bichota Season)”. Asimismo, su colaboración con Peso Pluma en “QLONA” refuerza su presencia entre las nominaciones más destacadas.

Peso Pluma y el fenómeno regional mexicano

Peso Pluma, una de las revelaciones más impactantes del regional mexicano, suma varias nominaciones este año. Su inclusión en Top Latin Artist y Top Latin Male Artist lo consolida como uno de los artistas más influyentes del género. Además, comparte nominaciones con figuras como Fuerza Regida y Junior H, quienes también representan la creciente popularidad de este estilo musical en el escenario global.

Los premios, que se entregarán el 12 de diciembre, celebrarán a los artistas más exitosos según su desempeño en las listas de Billboard. Este año, los latinos no solo representan un segmento importante, sino que demuestran el impacto mundial de su música y su capacidad de conectar con audiencias diversas.

2024 Billboard Music Awards Finalists

Top Artist

Zach Bryan

Sabrina Carpenter

Drake

Taylor Swift

Morgan Wallen

Top New Artist

Benson Boone

Tommy Richman

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Top Male Artist

Zach Bryan

Luke Combs

Drake

Post Malone

Morgan Wallen

Top Female Artist

Sabrina Carpenter

Billie Eilish

Chappell Roan

Taylor Swift

SZA

Top Duo/Group

blink-182

Coldplay

Fuerza Regida

Linkin Park

Stray Kids

Top Billboard 200 Artist

Zach Bryan

Drake

Taylor Swift

SZA

Morgan Wallen

Top Hot 100 Artist

Zach Bryan

Sabrina Carpenter

Billie Eilish

Taylor Swift

Morgan Wallen

Top Hot 100 Songwriter

Amy Allen

Jack Antonoff

Zach Bryan

Kendrick Lamar

Taylor Swift

Top Hot 100 Producer

Jack Antonoff

Zach Bryan

Daniel Nigro

Finneas O’Connell

Taylor Swift

Top Streaming Songs Artist

Zach Bryan

Sabrina Carpenter

Kendrick Lamar

Taylor Swift

Morgan Wallen

Top Radio Songs Artist

Sabrina Carpenter

Doja Cat

Taylor Swift

SZA

Morgan Wallen

Top Song Sales Artist

Jelly Roll

Jung Kook

Shaboozey

Taylor Swift

Teddy Swims

Top Billboard Global 200 Artist

Sabrina Carpenter

Billie Eilish

Ariana Grande

Taylor Swift

The Weeknd

Top Billboard Global (Excl. U.S.) Artist

Sabrina Carpenter

Billie Eilish

Ariana Grande

Taylor Swift

The Weeknd

Top R&B Artist

Brent Faiyaz

Tommy Richman

SZA

Tyla

The Weeknd

Top R&B Male Artist

Brent Faiyaz

Tommy Richman

The Weeknd

Top R&B Female Artist

Muni Long

SZA

Tyla

Top R&B Touring Artist

Chris Brown

Bruno Mars

Usher

Top Rap Artist

Drake

Future

Kendrick Lamar

Metro Boomin

Travis Scott

Top Rap Male Artist

Drake

Kendrick Lamar

Travis Scott

Top Rap Female Artist

Doja Cat

GloRilla

Nicki Minaj

Top Rap Touring Artist

Nicki Minaj

Travis Scott

$uicideboy$

Top Country Artist

Zach Bryan

Luke Combs

Post Malone

Chris Stapleton

Morgan Wallen

Top Country Male Artist

Zach Bryan

Luke Combs

Morgan Wallen

Top Country Female Artist

Beyoncé

Megan Moroney

Lainey Wilson

Top Country Duo/Group

Zac Brown Band

The Red Clay Strays

Treaty Oak Revival

Top Country Touring Artist

Zach Bryan

Kenny Chesney

Luke Combs

Top Rock Artist

Zach Bryan

Hozier

Jelly Roll

Noah Kahan

Linkin Park

Top Rock Duo/Group

Good Neighbours

Linkin Park

The Red Clay Strays

Top Hard Rock Artist

Bad Omens

HARDY

Linkin Park

Top Rock Touring Artist

Coldplay

The Rolling Stones

Bruce Springsteen & The E Street Band

Top Latin Artist

Bad Bunny

Fuerza Regida

Junior H

KAROL G

Peso Pluma

Top Latin Male Artist

Bad Bunny

Junior H

Peso Pluma

Top Latin Female Artist

KAROL G

Shakira

Kali Uchis

Top Latin Duo/Group

Eslabon Armado

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Top Latin Touring Artist

Bad Bunny

KAROL G

Luis Miguel

Top Global K-Pop Artist

ENHYPEN

Jimin

Jung Kook

Stray Kids

TOMORROW X TOGETHER

Top K-Pop Touring Artist

ENHYPEN

SEVENTEEN

TOMORROW X TOGETHER

Top Billboard 200 Album

Zach Bryan, Zach Bryan

Drake, For All the Dogs

Noah Kahan, Stick Season

Taylor Swift, 1989 (Taylor’s Version)

Taylor Swift, The Tortured Poets Department

Top Soundtrack

Hazbin Hotel: Season One

Trolls: Band Together

Twisters: The Album

Wish

Wonka

Top R&B Album

Chris Brown, 11:11

Brent Faiyaz, Larger Than Life

PARTYNEXTDOOR, PARTYNEXTDOOR 4 (P4)

Bryson Tiller, Bryson Tiller

Tyla, Tyla

Top Rap Album

21 Savage, american dream

Drake, For All the Dogs

Future & Metro Boomin, WE DON’T TRUST YOU

Nicki Minaj, Pink Friday 2

Rod Wave, Nostalgia

Top Country Album

Beyoncé, Cowboy Carter

Zach Bryan, The Great American Bar Scene

Zach Bryan, Zach Bryan

Chris Stapleton, Higher

Bailey Zimmerman, Religiously. The Album.

Top Rock Album

Zach Bryan, The Great American Bar Scene

Zach Bryan, Zach Bryan

Hozier, Unheard (EP)

Noah Kahan, Stick Season

Dolly Parton, Rockstar

Top Hard Rock Album

Bring Me The Horizon, POST HUMAN: NeX GEn

Falling In Reverse, Popular Monster

HARDY, Quit!!

Pearl Jam, Dark Matter

Sleep Token, Take Me Back to Eden

Top Latin Album

Bad Bunny, nadie sabe lo que va a pasar mañana

Fuerza Regida, Pa Las Baby’s Y Belikeada

Grupo Frontera, El Comienzo

Junior H, $AD BOYZ 4 LIFE II

KAROL G, MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON)

Top K-Pop Album

ATEEZ, THE WORLD EP.FIN: WILL

Jung Kook, GOLDEN

Stray Kids, ROCK-STAR

Stray Kids, Ate: Mini Album

TOMORROW X TOGETHER, The Name Chapter: FREEFALL

Top Dance/Electronic Album

Charli XCX, BRAT

Jungle, Volcano

Odetari, XXIII SORROWS

Troye Sivan, Something to Give Each Other

John Summit, Comfort in Chaos

Top Hot 100 Song

Benson Boone, “Beautiful Things”

Jack Harlow, “Lovin on Me”

Post Malone feat. Morgan Wallen, “I Had Some Help”

Shaboozey, “A Bar Song (Tipsy)”

Teddy Swims, “Lose Control”

Top Streaming Song

Zach Bryan feat. Kacey Musgraves, “I Remember Everything”

Kendrick Lamar, “Not Like Us”

Post Malone feat. Morgan Wallen, “I Had Some Help”

Shaboozey, “A Bar Song (Tipsy)”

Teddy Swims, “Lose Control”

Top Radio Song

Benson Boone, “Beautiful Things”

Jack Harlow, “Lovin on Me”

Tate McRae, “Greedy”

Taylor Swift, “Cruel Summer”

Teddy Swims, “Lose Control”

Top Selling Song

Benson Boone, “Beautiful Things”

Jung Kook, “Standing Next to You”

Post Malone feat. Morgan Wallen “I Had Some Help”

Shaboozey “A Bar Song (Tipsy)”

Teddy Swims “Lose Control”

Top Collaboration

Zach Bryan feat. Kacey Musgraves “I Remember Everything”

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar “Like That”

Post Malone feat. Morgan Wallen “I Had Some Help”

Taylor Swift feat. Post Malone “Fortnight”

Morgan Wallen feat. ERNEST “Cowgirls”

Top Billboard Global 200 Song

Benson Boone “Beautiful Things”

Sabrina Carpenter “Espresso”

Tate McRae “Greedy”

Taylor Swift “Cruel Summer”

Teddy Swims “Lose Control”

Top Billboard Global (Excl. U.S.) Song

Benson Boone “Beautiful Things”

Sabrina Carpenter “Espresso”

Tate McRae “Greedy”

Taylor Swift “Cruel Summer”

Teddy Swims “Lose Control”

Top R&B Song

4batz feat. Drake “act ii: date @ 8 (remix)”

Muni Long “Made for Me”

Tommy Richman “MILLION DOLLAR BABY”

SZA “Saturn”

Tyla “Water”

Top Rap Song

Doja Cat “Agora Hills”

Doja Cat “Paint the Town Red”

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar “Like That”

Jack Harlow “Lovin on Me”

Kendrick Lamar “Not Like Us”

Top Latin Song

Bad Bunny “MONACO”

Bad Bunny & Feid “PERRO NEGRO”

FloyyMenor & Cris MJ “Gata Only”

KAROL G & Peso Pluma “QLONA”

Xavi “La Diabla”

Top Global K-Pop Song

ILLIT “Magnetic”

Jimin “Who”

Jung Kook “Standing Next to You”

Jung Kook feat. Jack Harlow “3D”

LE SSERAFIM “Perfect Night”

Top Dance/Electronic Song

Dua Lipa “Houdini”

Dua Lipa “Illusion»

Kenya Grace “Strangers”

Ariana Grande “yes, and?”

Marshmello & Kane Brown “Miles on It”