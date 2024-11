Ringo Starr reacciona ante rumores de que Barry Keoghan podría interpretarlo en su biopic

En febrero de este año se dio a conocer que Sam Mendes dirigirá cuatro películas biográficas sobre los integrantes del grupo The Beatles. Ante los rumores que han surgido acerca de que el actor irlandés Barry Keoghan podría interpretar al baterista Ringo Starr, éste dio su opinión sobre esa posible elección de los productores.

The Beatles estrenan su nuevo sencillo “Now And Then”

En una entrevista para Entertainment Tonight, el músico de 84 años comentó: “Bueno, pienso que es grandioso. Creo que él está en algún lugar tomando lecciones de batería, y espero que no sean demasiadas”.

El documental “1964”, de The Beatles, se estrenará en Apple TV+

Starr se refirió a que el actor que se quede con el papel debe de tener también su propio estilo al momento de tocar la batería en las escenas de la película. “Tienes que dejar que tengan su propio sentimiento. Yo hice una Master Class y les dije: ‘¿Sabes? No te estoy pidiendo que toques como yo, pero debes tener este movimiento para poder hacer esto'”.

Las películas sobre cada uno de los integrantes de The Beatles serán producidas por Sony Pictures y se estrenarán a nivel mundial en 2027. Sobre el proyecto, Mendes dijo: “Me siento honrado de contar la historia de la mejor banda de rock de todos los tiempos, y emocionado de desafiar la noción de lo que constituye un viaje al cine”.

Hasta el momento no se ha confirmado que Keoghan (conocido por cintas como “Dunkirk” y “The Banshees Of Inisherin”) sea quien vaya a estelarizar el filme sobre Ringo Starr. En cuanto a los actores que podrían interpretar a los otros integrantes de The Beatles (Paul McCartney, John Lennon y George Harrison), se manejan los nombres de Paul Mescal, Harris Dickinson y Joseph Quinn.

Sigue leyendo: