Johan Vásquez sobre jugar con El Tri: “Es cuestión de mentalidad”

Desde la pasada temporada Johan Vásquez ha logrado consolidarse en el Génova de la Serie A y al mismo tiempo se ha convertido en una pieza habitual de la zaga de la Selección de México, unas realidades que para el futbolista de 26 años van completamente de la mano.

En una reciente entrevista con el diario As el defensor mexicano conversó sobre varios temas entre ellos lo que ha sido su actuación con El Tri donde ahora bajo el mando de Javier Aguirre ha sido una de las piezas clave dentro del once titular del combinado azteca.

“Es como me ocurrió aquí (Génova), en los primeros años me costó, pero haber tenido espacio en mi club me ha ayudado para crecer. Jugar con la selección es cuestión de mentalidad: llegas y tienes que ir a jugar y ganar, no tienes tiempo para entrenar”, comentó el defensor.

Johan Vásquez, defensa de la selección de México, seguirá en el Génova de la Serie A, según confirmó el presidente del equipo italiano después de la pasada temporada en la que se consolidó en el equipo. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

Johan Vásquez se perdió por lesión los partidos del Tri por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf en donde el combinado mexicano clasificó al Final Four después de una gran remontada ante la Selección de Honduras con una goleada de 4-0 en el partido de vuelta tras caer 2-0 en la ida.

El defensor del Génova también ahondó en el tema de lo que ha sido la adaptación de los jugadores al nuevo ciclo bajo el mando de Javier Aguirre quien asumió las riendas de México luego de la salida de Jaime Lozano tras el fracaso vivido en la Copa América 2024 en la que se despidieron en fase de grupos.

“Es un técnico y una persona muy directa. Te dice dos o tres cosas, no te llena la cabeza de ideas, viene y dice: “Quiero que hagas esto y esto”. Nos ha ayudado bastante”, comentó Vásquez quien ha disputado todos y cada uno de los 13 encuentros de su equipo esta temporada en la Serie A italiana.

Johan Vásquez durante el entrenamiento de la Selección de México en su concentración en California previo al arranque de la Copa América Estados Unidos 2024.

“Antes teníamos muchas ideas y queríamos impresionar, pero ahora estamos empezando por lo que sabemos, haciendo fuerza entre nosotros y, sobre todo, compitiendo. Habíamos dejado de hacerlo y ahora creo que competimos igual si tenemos delante a Brasil o a Honduras”, agregó el mexicano.

Para cerrar Johan Vásquez también habló sobre las expectativas que hay en torno a lo que será la Copa del Mundo 2026 en la que México, junto a Estados Unidos y Canadá, serán anfitriones lo que se espera sea un gran éxito tanto a nivel organizativo como deportivo.

“Es un orgullo. Nuestros hinchas siempre llenaron los estadios, fuera donde fuera el Mundial, y jugar en casa será increíble. Es un arma que tendremos que utilizar bien. Tengo muchas ganas de vivirlo”, comentó el futbolista quien tuvo pasos por los Rayados de Monterrey y los Pumas de la UNAM.

