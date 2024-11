Juan Reynoso levanta la mano para volver a la Liga MX

La Liga MX sigue siendo un torneo atractivo para jugadores, pero también para entrenadores. Juan Reynoso, exestratega de Cruz Azul, tiene deseo de volver al fútbol mexicano. El entrenador peruano reconoció que ha recibido ofertas de clubes del torneo azteca.

Juan Reynoso tiene muy buenos recuerdos en el fútbol mexicano. Al mando de Cruz Azul, La Máquina fue un equipo imparable con el que pudo levantar títulos. El estratega sudamericano reconoció que lo han contactado algunos equipos, pero no reveló detalles.

“He tenido llamadas de equipos mexicanos, pero no voy a decir nombres porque hay gente que ya está en los clubes, otros por llegar. No sería elegante de mi parte hablar de eso”, dijo Reynoso en una entrevista con Los Informantes.

El exseleccionador de Perú habló sobre sus motivaciones y experiencias vividas en la Liga MX. Juan Reynoso recuerda con cariño todo el contexto de la respetada Liga MX.

“Uno extraña estar en la adrenalina de la liguilla, de los estadios llenos, de la curiosidad y el morbo que invade la semana. Se extraña, somos medio masoquistas. Uno convive con esa presión”, recordó.

A pesar de estos acercamientos, Juan Reynoso se toma con paciencia su regreso a los banquillos. El entrenador de 54 años también le abrió las puertas a la Major League Soccer. El deseo del sudamericano es volver a tener un equipo competitivo para pelear por los puestos altos de la tabla de posiciones.

“Estoy ilusionado, esperando opciones. Estoy pendiente del futbol mexicano, de la MLS, de los mercados que están próximos. Dios quiera se dé, pero esperando pacientemente con la ilusión de volver a tener una oportunidad en un proyecto para pelear en los primeros planos”, agregó.

Cómo le ha ido a Juan Reynoso en México

Como primer entrenador, en clubes de la primera división del fútbol mexicano, Juan Reynoso ha dirigido al Club Puebla y a Cruz Azul. Con Los Camoteros dirigió 46 partidos. El estratega peruano dejó un registro de 16 victorias, 9 empates y 21 derrotas.

Con un equipo más competitivo como Cruz Azul, Juan Reynoso pudo obtener mejores resultados. El sudamericano estuvo en el banquillo de La Máquina en 75 compromisos. Durante esa cantidad de encuentros ganó 37 partidos, empató y perdió 19 encuentros. Con el conjunto Cementero ganó el Clausura de la 20/21 y el Campeón de Campeones de ese mismo año.

Sigue leyendo:

– El Monterrey, con polémico penal, saca ventaja sobre Pumas: 1-0

– Juan Carlos Osorio no querría cumplir su contrato en el fútbol mexicano

– Fernando Gago se queda sin final en Argentina

– El Pibe Valderrama respalda a Efraín Juárez