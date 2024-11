Lando Norris lanza dura crítica a “Checo” Pérez antes del GP de Qatar

Para el británico Lando Norris el reciente campeonato conseguido por Max Verstappen en la Fórmula 1, el cuarto consecutivo para el neerlandés, tiene mucho más mérito después de una dura crítica que le hizo el piloto de McLaren al mexicano Sergio “Checo” Pérez.

Y es que el segundo en la clasificación de pilotos en este 2024 asegura que el tapatío no le hace competencia a ‘MadMax’ en la escudería Red Bull lo que hace que el campeonato conseguido el pasado fin de semana en Las Vegas tenga mucho más valor.

“No tiene a nadie que le esté presionando, no tiene a nadie que esté probando otras cosas con el coche, no puedes hacer pruebas A-B y cosas así porque los datos no son tan valiosos cuando no tienes a alguien que esté rindiendo al mismo nivel”, comentó Norris en declaraciones a Motorsport.com.

El mexicano Sergio “Checo” Pérez, el neerlandés Max Verstappen y el británico Lando Norris durante el fin de semana del Gran Premio de Japón en este 2024. Crédito: Hiro Komae | AP

El británico hizo la comparación con lo que él mismo vive en McLaren con el australiano Oscar Piastri o también lo que ocurre en Ferrari con Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr. quienes han podido conseguir resultados más o menos similares para cada uno de sus equipos.

“Si no hay presión no tiene que ganar a nadie en su propio equipo y eso le da cierta comodidad”, agregó Lando Norris quien antes del Gran Premio de Qatar de este fin de semana, penúltima prueba del calendario 2024 de la Fórmula 1 tiene una diferencia de 63 puntos con respecto a Verstappen.

“Conducir al nivel que lo hace de forma constante sin un compañero de equipo que pueda presionarle de alguna manera, le hace la vida más difícil desde esa perspectiva. También desde la perspectiva del equipo”, apuntó el británico destacando la posición de la escudería austríaca entre los constructores.

Lando Norris, de la mano de McLaren, ha sabido dejar atrás a Sergio “Checo” Pérez en esta temporada 2024 en la que el mexicano ha lidiado con muchos problemas en su RB20. Crédito: Vincent Thian | AP

A pesar del cuarto campeonato conseguido por Max Verstappen esta temporada ha sido de altibajos para el equipo de la bebida energética que tras dominar a placer en el 2023 ha caído hasta el tercer puesto entre los constructores por detrás del líder McLaren y el segundo Ferrari.

La serie de malos resultados cosechados por Sergio “Checo” Pérez, quien no se sube a un podio desde el mes de abril en el Gran Premio de China (en el que fue tercero) han mermado las opciones de Red Bull de pelear por de nuevo por el título generando inconformidad en el equipo austríaco.

Este fin de semana en Qatar el mexicano tendrá una nueva oportunidad de pasar la página y darle vuelta a la situación comenzando a meterse en la pelea por los primeros puestos en la recta final de la temporada a la que le resta este fin de semana y uno más en Abu Dhabi.

