Thalía destapó la clave para un matrimonio exitoso

Hasta hace unos días, la estrella de la música Thalía se había limitado a mantener los detalles de su matrimonio con Tommy Mottola fuera de los micrófonos. Sin embargo, en su más reciente visita al podcast ‘Se regalan dudas’ decidió hacer una excepción y sincerarse sobre la fórmula que la ha llevado a tener un matrimonio exitoso por más de dos décadas. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

La intérprete de temas como “Amor a la mexicana” y “Desde esa noche” optó por compartir algunos consejos para mantener una relación sana en el marco de su aniversario de bodas número 24 junto al empresario musical, que tendrá lugar el próximo 2 de diciembre.

Para Thalía, una de las claves de su éxito junto a Tommy Mottola es que a pesar de el fuerte lazo que los une, ambos respetan su independencia: “Ser un matrimonio independiente, yo vivo mi vida y mi marido vive la suya y compartimos un matrimonio y una familia. Yo tengo mi empresa, yo tengo mis amigas“, comentó a las presentadoras del show, Ashley Frangie y a Lety Sahagún.

Thalía reaparece en redes con un emotivo mensaje

Además, Thalía hizo hincapié en la importancia del amor propio antes de considerar enfrascarse en una relación: “El primer amor es amarte a ti (…) Primero, no es encontrar a tu pareja, sino tu parejo“, dijo.

Y es que el matrimonio está lleno de retos todos los días, por lo que es necesario mantenerse en la misma sintonía: “Tu parejo, espiritual, mental y emocional. Alguien que te amé y te quiera como tú eres, tal cual, y tú amar a esa persona tal y como es, con sus peores defectos y sus mejores virtudes“, complementó.

“El amor en una sola persona”: Thalía despidió a su hermana con emotivo mensaje

Otro de los consejos que envió a sus fanáticos, estuvo relacionado con el crecimiento a nivel profesional, pues las “tareas” del día a día pueden llegar a consumir esa faceta: “Es básico tener planes en común, proyectos en común, que no sean los hijos, muchas parejas usan a los hijos como proyectos”, declaró la famosa.

Para concluir, la también actriz afirmó que la apreciación por la individualidad no se limita a su relación de pareja, también a la que mantienen con sus hijos: “Es no perder tu vida, tu universo por fusionarte con otro universo, él me cuida, yo estoy bajo su protección, pero soy yo, él es él y, de ahí, de esa sombrilla cuidamos a mis hijos (…) El mejor padre, mi marido. Lo que hace por mis hijos, la dedicación”, continuó.