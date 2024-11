Johan Vásquez confía en reacción del Génova: “Hay mucha liga por delante”

El Génova suma ya tres partidos consecutivos sin conocer la derrota y este domingo apunta a ampliar esta racha cuando se enfrente al Udinese con el fin de seguir revirtiendo el mal comienzo que tuvieron esta temporada en la Seria A, algo que Johan Vásquez está confiado en que podrán conseguir.

En una entrevista con el diario As el defensor mexicano habló sobre la situación actual de su equipo que se encuentra en la parte baja de la clasificación en Italia después de un arranque complicado que le costó el puesto al entrenador Alberto Gilardino quien fue destituido la semana pasada.

“Es fútbol, nos pasó de todo, pero no es excusa. Muchos equipos vivieron situaciones como este y es algo que seguirá pasando. Las lesiones fueron muchas, es cierto, aunque son parte del juego. Al final no somos últimos, no estamos en mayo y todavía hay mucha liga por delante”, reconoció Vásquez.

El defensor mexicano Johan Vásquez durante un partido del Génova en el que enfrentaron a la Lazio esta temporada de la Serie A. Crédito: Alessandra Tarantino | AP

El defensor destacó que deben tener la personalidad suficiente para sacar adelante esta situación en la que se encuentran después de haber sumado apenas dos victorias, cinco empates y seis derrotas en las primeras 13 fechas del campeonato italiano ubicándose apenas a un punto de los puestos de descenso.

“Hay que tener experiencia y no entrar en un círculo negativo por tres partidos perdidos. Nos hemos unido más ahora y creo que se ha visto en los últimos encuentros”, agregó el mexicano haciendo referencia a la racha de una victoria y dos empates que buscarán ampliar este domingo.

Johan Vásquez, quien ha jugado en cada uno de los partidos de su equipo esta temporada, también tuvo unas palabras de reconocimiento para Alberto Gilardino tras su salida del Génova que no tardó mucho en anunciar al francés Patrick Viera como su sucesor en el banquillo.

View this post on Instagram A post shared by Genoa Cfc (@genoacfc) El entrenador francés Patrick Viera ya se estrenó como técnico del Génova con un empate ante el Cagliari (2-2) en la pasada jornada del campeonato italiano.

“Estamos todos agradecidos con el míster Gilardino. Ha sido un gran hombre con nosotros, pero también todos sabemos que en el fútbol existen estas situaciones y los jugadores debemos darlo todo, esté quien esté en el banquillo”, apuntó el defensor mexicano.

“Ahora está Patrick (Viera) y estamos entrenando fuerte con él, sin cambiar mucho. Nos está dando dos o tres detallitos nuevos y estamos trabajando para entenderlos lo más rápido posible”, reveló Vásquez quien espera conseguir un buen resultado este domingo en el estreno del nuevo DT del Génova.

El jugador de 26 años está completamente recuperado de las molestias físicas que lo dejaron fuera de la convocatoria mexicana en la pasada doble fecha de partidos FIFA en la que El Tri disputó los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf superando a Honduras y sellando su boleto al Final Four.

Sigue leyendo:

– PSV Eindhoven de Hirving “Chucky” Lozano remonta un 2-0 de manera espectacular en 7 minutos en la Champions League

– Director técnico del Feyenoord elogió a Santiago Giménez al regresar de su lesión marcando un gol en la Champions League

– Héctor Herrera confiesa arrepentirse del escupitajo al árbitro en el que fue su último partido con el Houston Dynamo