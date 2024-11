McLaren acaricia título de constructores de la F1 tras el 1-2 en la Sprint de Qatar

La escudería McLaren dio un paso más hacia la conquista del título de constructores en la temporada 2024 de la Fórmula 1 al conseguir este sábado el 1-2 en la carrera Sprint de Qatar gracias a la victoria de Oscar Piastri seguido por su compañero de equipo, Lando Norris.

El británico le “devolvió el favor” al australiano por lo hecho en el Gran Premio de Brasil donde el primero salió campeón luego de que su compañero lo dejara pasar. En esta oportunidad fue al revés y Norris bajó la velocidad en la recta final para que Piastri cruzara la meta de primero.

El tercer puesto de este sábado se lo quedó el británico de Mercedes, George Russell, quien sigue con su buena actuación en este 2024. Le siguieron Carlos Sainz Jr. (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Nico Hülkenberg (Haas) y Max Verstappen (Red Bull) para completar los puntos.

View this post on Instagram A post shared by FORMULA 1® (@f1) Así quedaron los primeros ocho puestos de la carrera Sprint de Qatar, última prueba corta de la temporada 2024 de la Fórmula 1 que baja su telón la próxima semana en Abu Dhabi.

El buen resultado conseguido por McLaren le permitió al equipo británico ratificar su buen momento y dar un paso más para la conquista del título de constructores en la temporada 2024 de la Fórmula 1 después de alcanzar los 623 puntos con todavía por disputar las carreras de Qatar y Abu Dhabi.

Su más cercano perseguidor, Ferrari, sigue presionando con las buenas actuaciones de Leclerc y Sainz Jr. y ahora los italianos quedaron con 593 unidades cuando todavía están en disputa 88 puntos en las próximas dos carreras. La diferencia entre ambos es de tan sólo 30 puntos.

Por su parte, la escudería Red Bull sumó apenas una unidad con el octavo puesto del flamante campeón de la F1, Max Verstappen con lo que los austríacos llegaron a los 556. Hay que recordar que el equipo de la bebida energética es el actual campeón pero no pudieron repetir en este 2024.

View this post on Instagram A post shared by FORMULA 1® (@f1) La clasificación de constructores está al rojo vivo en este cierre de la temporada 2024 de la Fórmula 1.

Sergio “Checo” Pérez fue último

La carrera de este sábado fue un desastre para el mexicano de Red Bull que no pudo hacer mucho más después de su pésima clasificación el viernes en la que no logró superar la SQ1 por lo que terminó saliendo desde el puesto 18. El tapatío ya había advertido que sería cuesta arriba y no se equivocó.

Una vez más el de Guadalajara siguió con su mala racha de resultados y ahora sumó un error increíble al dejar pasar el semáforo al momento de la partida. Esto le valió que el argentino Franco Colapinto (Williams) lo pasara sin problemas. El sudamericano terminó en el puesto 18.

Sigue leyendo:

– Sergio “Checo” Pérez lamenta su pésima clasificación para la carrera Sprint y apunta a mejorar en el Gran Premio de Qatar

– Christian Horner, director de Red Bull, metre presión a “Checo” Pérez: “Necesita desesperadamente lograr un buen resultado”

– Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Qatar con un casco que honra a la Selección de Argentina que ganó el Mundial