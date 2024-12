Carolina Sandoval reaparece después de las declaraciones de Nick Hernández

Después de las más recientes declaraciones de Nick Hernández, Carolina Sandoval dejó un intrigante mensaje en la red social. La presentadora de televisión compartió una receta y dejó claro que “Más humor y menos drama”.

Sandoval, también conocida como la venenosa, no respondió directamente las declaraciones de Hernández, pero dejó una pista de que está concentrada en tener una vida lejos de los dramas.

Junto a esa frase, la venezolana dejó una receta de un batido de papaya que, según ella, ayuda a bajar de peso. Sin embargo, desde el punto de vista de algunos seguidores esto no es así.

Una internauta escribió: “Ya nos dimos cuenta de que no era la papaya, eran los problemas lo que la hizo bajar de peso” y la presentadora no se quedó callada. De inmediato respondió usando la canción de Paquita la del barrio, “Rata de dos patas”.

Aún se desconoce si Sandoval responderá de -forma más directa- lo dicho por su actual esposo, pero, de momento, deja ver que está evitando las confrontaciones.

¿Qué dijo Nick Hernández?

El empresario Nick Hernández y actual esposo de la presentadora, a través de una transmisión en vivo, afirmó que el matrimonio de los dos había terminado debido a que Sandoval gastaba mucho dinero.

“Yo la amo y la quiero mucho, pero las finanzas ahogan esta relación porque tú no puedes demostrar cosa que tú no eres, tú no puedes demostrar que tú eres millonaria”, expresó Hernández.

Insistió que él intentó -de diferentes maneras-, hacer que Sandoval redujera sus gastos, pero de ninguna manera fue posible, ya que está acostumbrada a una vida de viajes y de compras de lujo.

Los dos se están enfrentando a un divorcio polémico y lleno de interés público. Hace meses, el programa de espectáculo ‘Chisme No Like’ había anunciado la información, pero Sandoval la desmintió.

Pero, meses después, se confirmó que están en proceso de separación. Acerca de su divorcio, la Venenosa no ha proporcionado mayores detalles, tan solo que tuvo que recurrir a terceros por consejos.

