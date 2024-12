Elton John revela que perdió la vista tras una infección ocular grave

Elton John, el icónico músico británico de 77 años, ha compartido una impactante revelación sobre su salud. Durante una aparición en la noche de gala benéfica de “El diablo viste de Prada: El musical” en Londres, el cantante confesó que ha perdido la vista después de una lucha con una grave infección ocular.

El evento, que tuvo lugar el 1 de diciembre de 2024 en el Teatro Dominion de Londres, sirvió como contexto para que Elton John hablara abiertamente sobre su estado de salud. “Como algunos de ustedes saben, he tenido problemas y ahora he perdido la vista”, dijo al público, explicando que no pudo ver la actuación, aunque disfrutó de la música. “Me resulta difícil verlo, pero me encanta escucharlo”, añadió el artista, que es conocido por su contribución a la banda sonora de este musical.

En sus palabras, John también expresó su agradecimiento hacia su esposo, David Furnish, quien ha sido un apoyo fundamental durante este difícil proceso. “A mi esposo, que ha sido mi roca”, destacó, reconociendo su ayuda en los momentos más complicados.

Este no es el primer comentario público de Elton John sobre su salud visual. En septiembre de 2024, ya había revelado que sufrió una “infección ocular grave” durante el verano, lo que le dejó con “visión limitada en un ojo”. Durante esa ocasión, el cantante mencionó que su ojo derecho había perdido la visión completamente, mientras que su ojo izquierdo también estaba en mal estado. Sin embargo, mostró optimismo respecto a su recuperación, aunque admitió que el proceso era lento y que aún no podía ver con claridad.

La estrella de “Rocket Man” también recordó cómo la enfermedad le había impedido asistir a algunos de los preestrenos de “El diablo viste de Prada: El musical”, cuyo elenco incluye a la nominada al Tony Vanessa Williams en el papel de Miranda Priestly. Pese a sus dificultades visuales, Elton John sigue siendo una figura central en el mundo de la música y la cultura, y su valentía al compartir su experiencia personal ha conmovido a muchos de sus seguidores.

Este evento benéfico, que apoyó la Elton John AIDS Foundation, atrajo a numerosas celebridades, como la editora de Vogue, Anna Wintour, y las actrices Lily Collins y Elizabeth Hurley, quienes acompañaron al músico en esta noche tan especial.

A pesar de los desafíos que enfrenta, Elton John sigue demostrando su inquebrantable pasión por la música y su resiliencia ante la adversidad, apoyado por su familia y amigos cercanos.