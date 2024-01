Elton John y Bernie Taupin recibirán el Premio Gershwin de Canción Popular de la Biblioteca del Congreso

Elton John y Bernie Taupin, uno de los grandes dúos de compositores de todos los tiempos, son los ganadores en 2024 del Premio Gershwin de Canción Popular de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, anunció el martes la Bibliotecaria del Congreso Carla Hayden.

El premio lleva el nombre de otro legendario equipo de compositores, George e Ira Gershwin, cuyos documentos se encuentran en la Biblioteca.

John y Taupin serán honrados con un concierto tributo en Washington, D.C., que se estrenará en las estaciones de PBS en todo el país el 8 de abril a las 8 p.m. ET.

Un encuentro que se ha mantenido por más de 50 años

Un encuentro único en la vida entre John, un joven pianista, y el letrista Taupin en 1967, forjó una asociación artística que continúa después de más de 50 años.

Su proceso parece simple: Taupin escribe letras y se las envía a John, quien se pone a trabajar al piano y crea una canción. Los resultados de su duradera asociación han sido simplemente increíbles.

“Elton John y Bernie Taupin han escrito algunas de las canciones más memorables de nuestras vidas. Sus carreras se destacan por la calidad y el amplio atractivo de su música y su influencia en sus compañeros artistas”, dijo Hayden.

“Hace más de 50 años, vinieron del otro lado del charco para conquistar a los estadounidenses y al público de todo el mundo con sus hermosas canciones e himnos de rock. Estamos orgullosos de honrar a Elton y Bernie con el Premio Gershwin por su increíble impacto en generaciones de amantes de la música”, destacó Hayden.

“Your Song”, “Tiny Dancer”, “Rocket Man”, “Don’t Let the Sun Go Down on Me” y “Goodbye Yellow Brick Road” son solo algunas de las canciones que escribieron juntos y que se convirtieron en estándares atemporales.

Elton John y Bernie Taupin, galardonados con el Premio Gershwin de Canciones Populares 2024 de la Biblioteca del Congreso, fotografiados en Londres, 1970. Crédito: Library of Congress Gershwin Prize | Cortesía

“He estado escribiendo canciones con Bernie durante 56 años, y nunca pensamos que algún día esto nos podría ser otorgado”, dijo Elton John. “Es un honor increíble para dos británicos ser reconocidos de esta manera. Me siento muy honrado”.

“Estar en una casa junto con los grandes compositores estadounidenses, incluso estar en la misma avenida, es una lección de humildad y estoy absolutamente emocionado de aceptarlo”, dijo Bernie Taupin.

Qué es el Premio Gershwin de Canción Popular de la Biblioteca del Congreso

Otorgado en reconocimiento al legendario equipo de compositores de George e Ira Gershwin, el Premio Gershwin de Canción Popular de la Biblioteca del Congreso es el premio más alto del país por su influencia, impacto y logros en la música popular.

El homenajeado es seleccionado por el Bibliotecario del Congreso en consulta con una junta de académicos, productores, intérpretes, compositores y especialistas en música.

Los destinatarios anteriores son Paul Simon, Stevie Wonder, Sir Paul McCartney, el dúo de compositores Burt Bacharach y el fallecido Hal David, Carole King, Billy Joel, Willie Nelson, Smokey Robinson, Tony Bennett, Emilio y Gloria Estefan, Garth Brooks, Lionel Richie y Joni Mitchell.

