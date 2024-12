Sandra Reyes, actriz de “Pedro el Escamoso”, fallece a los 49 años

El mundo del entretenimiento colombiano está de luto tras conocerse la noticia del fallecimiento de Sandra Reyes, una de las actrices más queridas de la televisión.

La actriz bogotana, reconocida por su papel como Paula Dávila en la icónica telenovela “Pedro el Escamoso”, murió el domingo 1 de diciembre de 2024, dejando un vacío inmenso en la farándula y en el corazón de sus seguidores.

Según Noticias Caracol, fue Nicolás Reyes, primo de la actriz, quien confirmó que Sandra perdió la batalla contra un cáncer de seno que mantuvo en completa discreción. “Sandra enfrentó esta etapa con una fortaleza impresionante, rodeada del cariño de su familia y amigos cercanos”, declaró Nicolás. El deceso ocurrió en su hogar, en un ambiente de paz y acompañada por sus seres queridos.

Su trayectoria actoral

Sandra nació el 31 de mayo de 1975 y comenzó su carrera actoral en 1994 con la serie “Clase Aparte”, donde rápidamente se destacó por su talento y carisma. Sin embargo, fue su interpretación en “Pedro el Escamoso” la que la consolidó como una de las actrices más memorables de la televisión colombiana. Este papel le permitió conectar profundamente con la audiencia, convirtiéndose en un referente cultural para toda una generación.

Además de su participación en “Pedro el Escamoso”, Sandra formó parte de otras producciones notables como “La mujer del presidente”, “El cartel de los sapos” y “Rigo“, donde nuevamente dejó huella con su impecable actuación. Su capacidad para dar vida a personajes tan diversos y entrañables la posicionó como una figura emblemática en la industria.

El adiós de Varoni

Miguel Varoni, compañero de reparto y quien interpretó al excéntrico Pedro Coral, dedicó unas emotivas palabras en sus redes sociales tras enterarse de la noticia: “Hasta siempre, mi Doctora Paula. Sumercé no sabe la falta que me va a hacer !!! Dios me la bendiga !!! Siempre estará en mi corazón”.

Otros colegas y personalidades del medio también expresaron su pesar, recordando no solo su talento, sino también su amabilidad y humanidad.

El legado de Sandra Reyes perdurará en la memoria colectiva de Colombia. Su partida, aunque prematura, es un recordatorio de la importancia de la detección temprana del cáncer. Que su recuerdo inspire a muchos a valorar la vida y luchar con valentía ante las adversidades.

Te puede interesar:

•Catherine Siachoque presume sus atributos cubierta sólo por una toalla

•Conoce la blanca y brillante casa de Catherine Siachoque y Miguel Varoni en Miami

•Catherine Siachoque: Telemundo canceló telenovela por COVID-19