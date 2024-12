Horóscopo: qué será de tu semana del 2 al 7 de diciembre de 2024

El horóscopo semanal del 2 al 7 de diciembre de 2024 revela a tu signo las claves en el amor y el dinero. Conoce cuáles son:

ARIES

21/3 al 20/4

AMOR: Puede revertir lo negativo si se esmera. Prolongadas charlas con sus amigos lo ayudarán a abrir los ojos sobre algo que no quiere ver.

DINERO: Con buenos influjos cósmicos. Suerte en el juego y el estudio. Juéguese ante cada problema por la acción.

CLAVE DE LA SEMANA: ¡Actívese! Quedarse quieto sería el principio del fin.

TAURO

21/4 al 21/5

AMOR: Ternura que abre puertas. Anímese a más, lo difícil en materia amorosa será dar el primer paso. Deseo a flor de piel. Unión familiar.

DINERO: Explore nuevos rumbos. Comienza a pensar seriamente en otra clase de negocios. Contará con todo lo necesario.

CLAVE DE LA SEMANA: Tome sus recaudos si debe proteger lo que construyó.

GÉMINIS

22/5 al 21/6

AMOR: No deje escapar a quien ama en nombre de la libertad. Actuar con pasión, sin esconder sentimientos, será la mejor garantía de unión.

DINERO: Otra vez en carrera. Debe atender varios frentes de conflicto a la vez pero se sobrepondrá pronto a todo.

CLAVE DE LA SEMANA: La realidad impone adaptación. Lo mejor es asociarse.

CÁNCER

22/6 al 22/7

AMOR: Venus en su Casa 7 es de buen augurio, genera ansiedad pero acerca al otro como nunca antes. Tiempo de pasiones y entrega.

DINERO: Siempre buen compañero, usted es la persona indicada para reunir al grupo que levante un imperio de la nada.

CLAVE DE LA SEMANA: No sea demasiado duro con los errores ajenos. Comprensión.

LEO

23/7 al 23/8

AMOR: La duda quedó atrás, sabrá con certeza absoluta qué espera de una pareja. Los solitarios harán bien en no ilusionarse.

DINERO: Puede pasar por alto una posibilidad modesta pero segura. El destino le ofrece un justo desquite.

CLAVE DE LA SEMANA: Lea la letra chica dos veces al negociar.

VIRGO

24/8 al 23/9

AMOR: Si lo desbordan las emociones fuertes, prepárese a resistir los embates del corazón. Sus amigos serán un providencial cable a tierra.

DINERO: Con modesta suerte en los negocios y en los viajes. En juegos de azar su intuición lo guía tanto como el sentido común.

CLAVE DE LA SEMANA: No preste atención a los malos augurios. Se superará.

LIBRA

24/9 al 23/10

AMOR: Lo mejor será conectarse con personas activas y alegres. Seguro de sí mismo, sabrá solucionar diversos inconvenientes de familia.

DINERO: Explota con inteligencia un recurso financiero. Aproveche la oportunidad, hará una diferencia y nuevos contactos.

CLAVE DE LA SEMANA: Usted es muy sensible y espiritual. Alimente el alma.

ESCORPIO

24/10 al 23/11

AMOR: Intenso y realista, como de costumbre. Defienda sus sentimientos y a quien más quiere. Siga así, a fuerza de remar saldrá a flote.

DINERO: Confrontaciones incómodas. No ponga en peligro los negocios por pequeñeces. Cuide el trato con superiores y pares.

CLAVE DE LA SEMANA: Analice la situación, tal vez sea momento de sentar cabeza.

SAGITARIO

24/11 al 22/12

AMOR: Con un dejo de melancolía, experiencias ya vividas vuelven a su mente. Podrá volver a sentir esa pasión. En casa todo sigue en paz.

DINERO: Mercurio en su signo aporta un giro favorable a su economía. Seguirá creciendo, sin necesidad de ayuda alguna.

CLAVE DE LA SEMANA: Si su reclamo es justo, alce la voz pero muestre serenidad.

CAPRICORNIO

23/12 al 20/01

AMOR: Sus planes no se cumplen porque el destino le tiene preparado algo mejor y fuera de libreto. Venus en su signo augura felicidad.

DINERO: En lo económico no varíe, las cartas están echadas. Si cambia de trabajo, que le ofrezcan garantías.

CLAVE DE LA SEMANA: Tiene que disfrutar el presente y sus bendiciones.

ACUARIO

21/1 al 19/2

AMOR: Encuentros humanos que dejan huella, podría sumar amigos nuevos. Diez puntos en comunicación.

DINERO: Progresará aunque los cambios de rumbo lo atrasen un poco. Desafíos comerciales que en vez de asustarlo lo animan.

CLAVE DE LA SEMANA: Diga lo que piensa, los hechos le darán la razón.

PISCIS

20/2 al 20/3

AMOR: Recibir lo que tanto necesita no es un milagro sino justicia celestial. Si estuvo presente con los suyos, ellos están para usted.

DINERO: Respáldese en su equipo, sus colegas y sus referentes. No está solo en este gran momento profesional.

CLAVE DE LA SEMANA: Zapatero a tus zapatos. Intente no dispersarse.

Por Kirón

