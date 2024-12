Lindsay Lohan no planea retomar su carrera como cantante

Hace 20 años Lindsay Lohan tuvo éxito a nivel mundial como protagonista de películas de Disney, pero también como cantante; ahora la actriz dijo que no está entre sus planes grabar un álbum, pues considera como prioridad sus proyectos para cine.

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan se reúnen 20 años después de la película “Freaky Friday”

En una entrevista para la revista Flaunt, Lohan, de 38 años, habló al respecto: “Realmente no he pensado en volver y grabar de nuevo, porque estoy realmente concentrada en producir y actuar, y ahí es hacia donde me lleva mi vida en este momento. Así que ya veremos. Quiero decir, nunca digas nunca. De hecho, me encantaría escribir algo con mi hermana Ali, porque ella es una escritora y letrista realmente fenomenal”.

Lindsay Lohan posa sin maquillaje en una selfie, mostrando su figura tras dar a luz

La protagonista de cintas como “Herbie: Fully Loaded” y “Mean Girls” también sacó su faceta de modelo, posando para esa publicación con distintos atuendos y hasta luciendo su cabello en color verde en una de las fotografías.

Desliza para ver todas las fotos

Lindsay grabó dos álbumes: Speak, en 2004, y A Little More Personal (Raw), en 2006; ambos ocuparon el Top 20 de la lista Billboard 200. Las letras de sus sencillos “Rumours” y “Confessions Of a Broken Heart (Daughter To Father)” se centraron en sus problemas personales, algo que ella ahora reconoció. “Creo que siempre puedes entrar en contacto con partes de tu vida y de ahí surgen algunas canciones, porque recuerdan momentos en el tiempo”.

Las dos películas de Lindsay Lohan que se estrenaron este año fueron: “Irish Wish” y “Our Little Secret“. El 8 de agosto de 2025 llegará a las pantallas de Estados Unidos “Freakier Friday”, la secuela de la película que protagonizó en 2003 junto con Jamie Lee Curtis, y que de nuevo es producida por los estudios Disney.

Sigue leyendo: