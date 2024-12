Snoop Dogg reveló que le regaló 1 millón de dólares a su hija por su matrimonio

El legendario rapero Snoop Dogg ha vuelto a sorprender al mundo, esta vez con un gesto de generosidad desmesurada hacia su hija Cori Broadus, quien recientemente se comprometió con Wayne Duece.

En una aparición reciente en “The Jennifer Hudson Show”, Snoop reveló que le había obsequiado un millón de dólares a Cori y Wayne como parte de su celebración nupcial.

El artista de 53 años contó con entusiasmo que, aunque el dinero aún no ha sido abierto, el gesto es algo que jamás había hecho antes. “El único detalle es que ella aún no ha abierto el regalo, pero le di un millón de dólares para su boda”, comentó Snoop mientras el público aplaudía. Cori, quien se mostró visiblemente emocionada, asintió con una sonrisa cómplice.

Sin embargo, el rapero aprovechó la ocasión para dar un toque de humor y le ofreció una lección práctica sobre el manejo de las finanzas. “Le dije que si fuera yo, mi boda habría costado 100 mil dólares y los 900 mil restantes los habría guardado en mi bolsillo”, bromeó el intérprete de “Drop It Like It’s Hot”, dejando claro que, para él, el dinero bien administrado siempre es la mejor inversión.

Un padre generoso

El gesto no es aislado, ya que Snoop ha sido conocido por consentir a su hija en otras ocasiones.

En un recuerdo nostálgico, el cantante compartió cómo, para el cumpleaños número 16 de Cori, le regaló un Mercedes Benz G-Wagon, aunque la sorpresa no tuvo el final esperado. “La mamá se quedó con el G-Wagon después de que Cori se metió en problemas. No se lo dio, ¡ella se lo llevó!”, explicó Snoop entre risas. Cori, por su parte, prefirió no profundizar en los detalles de esa travesura.

La crisis de salud de Cori

La historia de su hija y su compromiso con Wayne Duece ha captado mucha atención, no solo por el generoso regalo, sino también por su camino hacia el altar, que fue marcado por una dolorosa experiencia: Cori sufrió un derrame cerebral en enero, lo que retrasó su boda.

A pesar de este desafío, la joven pareja continúa adelante con sus planes y será protagonista de una nueva serie de “E!, Snoop’s Fatherhood: Cori and Wayne’s Story”, que mostrará los detalles del proceso de planificación de la boda.

¿Cómo es Snoop de suegro?

En cuanto a la relación con su futuro yerno, Snoop no escatimó en palabras de apoyo.

Aseguró con confianza que Duece es el indicado para su hija. “Como padre, lo sabes. No vas a entregar a tu hija a alguien que no la va a cuidar como se merece”, expresó, destacando su confianza en el futuro de la pareja. Además, Snoop no dudó en dar algunos consejos sobre cómo mantener la paz en la relación. “A veces le tengo que decir a Cori: ‘¡Tranquila, déjalo respirar un poco!'”, comentó entre risas.

Este generoso gesto de Snoop es solo un ejemplo más de cómo el rapero ha mantenido una relación cercana y afectuosa con su hija, mientras continúa siendo una de las figuras más influyentes de la música y la cultura popular.

Sigue leyendo:

·Snoop Dogg fuma marihuana en escenario de Coachella y rinde homenaje a Tupac junto a Dr. Dre

·Operación de cultivo de marihuana es descubierta por incendio en una casa de Northridge

·Kanye West confesó en 2018 que no se atiende su trastorno bipolar