Tener membresía en las cadenas con Club de Precios siempre será una buena opción ya que permiten ahorrar más con las compras al mayor. Sin embargo, algunos expertos en compras minoristas recomiendan a los consumidores no comprar ciertos artículos o productos ya sea porque no son de buena calidad, tienen sobreprecio o no duran en el tiempo.

Es por esa razón que aquí te enumeramos 7 productos de Sam’s Club con sobreprecio que no deberías comprar si deseas ahorrar más durante esta temporada:

Fruta fresca

Si bien comprar en un supermercado frutas o verduras frescas puede llegar a ser muy costoso, los expertos señalan que Sam’s Club tampoco es una buena alternativa ya que comprar a granel puede que le haga perder mucho dinero porque este tipo de alimentos a menos que se congele se echa a perder.

Libros

Aunque los libros en físico son fascinantes, para los expertos en compras la alternativa de ahorro sería adquirirlos en línea como en Amazon u otras plataformas.

Especias

Las especies a granel sin duda no son una opción para quienes buscan ahorrar más ya que con el tiempo pierden su sabor, por lo que comprar una frasco grande de especie sería un desperdicio de dinero.

Detergente para ropa

Algo que suele ignorar los consumidores es que los detergentes para ropa tienen una fecha de vencimiento, por lo tanto, llevar una versión a granel no es tan buena inversión.

Cama para perros

Si bien en Sam’s Club se puede comprar desde alimentos, artículos para el hogar o productos para mascotas estos últimos suelen estar más económicos en otras tiendas minoristas.

Decoración navideña

Si lo que desea es ahorrar en gastos como las decoraciones navideñas, los expertos en compras minoristas siempre recomiendan comparar precios de una tienda a otra. Las tiendas de un dólar suelen ser una buena opción.

Medicación

A menos que la familia sea numerosa, lo mejor es no invertir en comprar medicamentos en grandes cantidades, ya que se vencen y terminará perdiendo su dinero.

