Yailin La Más Viral reveló que se sometió una nueva cirugía estética: ¿Qué se hizo?

Yailin La Más Viral se sometió a una nueva cirugía estética. Recientemente, la cantante dominicana reveló que entró de nuevo al quirófano para una nueva intervención.

A través de sus historias de Instagram, la cantante de “Chivirika” reveló que decidió cambiar sus implantes de senos a unos más pequeños para que encajaran mejor en su cuerpo ahora que había bajado de peso.

“Para la (gente) que me pregunta por qué me operé otra vez, estoy súper flaca y los implantes que tenía ya no eran adecuados para mi cuerpo y por eso me lo cambié a unos más pequeños y más naturales”, explicó la cantante.

Yailin, quien se operó la semana pasada, también compartió una foto de su proceso de recuperación en el que muestra el nuevo tamaño de sus implantes.

La cirugía plástica de Yailin ocurre dos meses después de que se sometiera a una intervención para cambiar el color de sus ojos.

En octubre, la dominicana sorprendió al revelar que se había realizado una queratopigmentación, procedimiento para cambiar el color de sus ojos.

¿Cuánto le costó a Yailin cambiar el color de sus ojos?

Tras el procedimiento, la cantante dominicana pasó de tener ojos marrones a un tono llamado “Miami Gray” (Miami gris). El procedimiento, que tuvo una hora de duración, costó 12 mil dólares, según el programa Primer Impacto, que la acompañó a realizarse el procedimiento.

En un video publicado por Eyes Color Lab, lugar donde se realizó la intervención estética, Yailin contó que decidió someterse al procedimiento luego de que hace una semana se probara unos lentes de contacto grises.

En ese momento, el cambio de color de ojos de la dominicana desató una ola de críticas en redes sociales.

“¿La siguiente cirugía será la del cerebro?”, “En vez de ponerse a clases de etiqueta, de canto y demás”, “Y según ella el ex la obligaba a hacerse cirugías innecesarias”, “Mejor que se cambie la voz”, “Pobre que baja autoestima tiene”, eran algunos de los comentarios.

