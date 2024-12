Ex detective de Long Beach gana $44 millones en Powerball

Un veterano y detective de policía retirado de Long Beach se llevó un premio superior a los $44 millones de dólares tras ganar el premio principal de la lotería Powerball.

El ganador, identificado como Jerry Health declaró a la Lotería de California que era una persona muy afortunada después de recibir el premio que ganó en un concurso celebrado en agosto.

Health, quien compró su boleto en un Ralphs en Dana Point, aseguró que ganar el premio de $44.3 millones de dólares no cambiará sus prioridades ni la persona que es actualmente.

El nuevo millonario es graduado de Cal State Long Beach, anteriormente Long Beach State College. Mencionó que su origen es humilde y que proviene de una familia de bajos ingresos.

Health dijo que juega a la lotería por diversión, así como para apoyar la misión general de apoyar el sistema de educación pública de California.

“No puedo olvidarme de dónde vengo ahora que soy multimillonario. No viajo mucho, jugar a la lotería es mi único lujo”, expresó el ex detective de la policía de Long Beach.

Health dijo a los funcionarios de la Lotería de California que planea compartir el premio con su hija y nietos, mientras todavía se permite la emoción de jugar juegos de lotería.

El ganador compartió que anteriormente era un jugador de lotería diario antes de llevarse la bolsa principal de Powerball. Ahora, el multimillonario adelantó que tiene la mirada puesta en el premio de SuperLotto Plus, concurso exclusivo de California.

