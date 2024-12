Jennifer Lopez y su lucha contra los estereotipos en Hollywood

A sus 55 años de edad, la cantante y actriz Jennifer Lopez es uno de los mayores referentes latinos en Hollywood y la escena musical. A pesar de haber nacido en Nueva York, Estados Unidos, sus raíces latinas le han valido para colocarse como una de las favoritas de la comunidad hispana.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas dentro de la vida de JLo, pues a lo largo de su historia de éxito protagonizó difíciles momentos de incertidumbre en los que el común denominador era su latinidad. Y es que según lo dicho por la famosa en una entrevista con Elle USA, sus roles en Hollywood se veían limitados por sus raíces.

“Yo no podía permitirme ese lujo por ser latina. No me llamaban para todo lo que haría alguien que no fuera latina. Me llamaban para cosas muy específicas“, comentó a la revista. “Creo que no fui todo lo exigente que podría haber sido. Y si pudiera volver a empezar, creo que lo habría hecho“, añadió.

¿Cómo pasó Jennifer Lopez su primer Día de Acción de Gracias soltera?

De acuerdo con sus declaraciones, el tiempo y la experiencia la han ayudado a darse el crédito que se merece: “Ese siempre fue mi objetivo como actriz, como productora, romper el molde de interpretar solo a la latina, solo a la mucama, solo al ama de llaves o solo a la persona que trabaja en la tienda. Lo que sea, romper los estereotipos, pero también ser la persona que protagoniza la película“, contó durante la charla.

La famosa indicó que su hambre de derribar los estereotipos creados en Hollywood sobre los latinos es lo que la motivó a crear sus propias oportunidades: “Seguía pensando: ‘¿Por qué no puedo interpretar un papel romántico? ¿Por qué no puedo ser la chica de al lado?’ (…) Esa creencia, esa convicción de que pertenecía, fue lo que me ayudó a romper esos moldes”, continuó.

Jennifer Lopez presumió su figura en un conjunto de minifalda y blazer

Para finalizar, Jennifer Lopez destacó que su carrera le ha enseñado a tomar una postura aguerrida y sin miedo a recibir un “no” como respuesta: “Es difícil porque hay mucha gente que te dice que no todo el tiempo, especialmente si eliges una carrera como esta, donde mucho de esto es subjetivo”, sentenció.