Karol G es la artista latina más escuchada de Spotify en 2024

Karol G es la artistas latina más escuchada de Spotify en 2024. La cantante colombiana figuró en el top 5 de las artistas femeninas más reproducidas en la plataforma de audio del año.

Como es costumbre por esta época del año, Spotify publicó esta semana compartió su resumen del año llamado Spotify Wrapped, que lidera Taylor Swift y Bad Bunny.

La cantante de “Si antes te hubiera conocido” es la quinta artista femenina más escuchada de Spotify, después de Lana del Rey, Ariana Grande Billie Eilish y Taylor Swift, quien es la artista global más escuchada.

Asimismo, Mañana será bonito destaca entre los álbumes globales más escuchados de Spotify. El disco, el cuarto de la cantante, ocupa el cuarto lugar de la lista de la plataforma de audio.

El top de los álbumes globales más escuchados de Spotify lo lidera Taylor Swift con The Tortured Poets Department. Le siguen Billie Eilish con Hit Me Hard and Soft y Sabrina Carpenter con Short n’ Sweet.

En la lista de los artistas más escuchados globalmente, que también lidera Taylor Swift, figuran Bad Bunny, en el puesto tres; Peso Pluma, en el séptimo puesto; y Feid, en el décimo lugar.

Karol G la artista latina más buscada en Google este año

Karol G es una de las artistas más búscadas en Google este año. Aunque la cantante colombiana no lidera los cantantes más buscados, sí está en los primeros lugares del ranking de búsquedas.

De acuerdo con un reciente análisis realizado por el portal de apuestas Wettfreunde, la cantante de “Si antes te hubiera conocido” ocupa el quinto lugar del ranking de artistas más buscadas en Google en lo que va de 2024.

El nombre de Karol G lidera las búsquedas en 12 países como Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Panamá, España, entre otros.

El ranking lo lidera Taylor Swift con búsquedas en 61 países como: Estados Unidos, Brasil, Australia, China, Canadá, entre muchos otros. La cantante obtuvo un promedio de 37,2 millones de búsquedas mensuales en 2024.

A la intérprete de “Cruel Summer” le siguen XXXTentacion, con búsquedas en 37 países; BTS, con 21 países; y Rihanna, con 16 países.

Seguir leyendo: