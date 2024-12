Oferta navideña en Macy’s: aclamado producto baja de $315 a $100

La semana del descuento por el Black Friday finalizó, pero las cadenas minoristas continúan con sus ofertas en todos sus departamentos especialmente los de artículos para el hogar los cuales están siendo tendencia entre los consumidores que aprovechan las promociones en esta temporada decembrina.

A tan solo semanas de finalizar el año, los minoristas como Macy’s están ofertando su inventario que no solo tienen descuento, sino que además cuenta con excelente calidad, como el juego de utensilios de cocina antiadherentes de cerámica de 5 piezas de la marca The Cellar que anteriormente costaba $315 dólares y ahora se podrá comprar por $100 dólares.

Con más del 50% de descuento, en la plataforma en línea y tiendas de Macy’s los consumidores se podrán llevar a casa este juego de utensilios que incluye “una cacerola de 3 cuartos con tapa, una olla de 6 cuartos con tapa y una sartén de 10 pulgadas”. Según la descripción este producto está hecho de cerámica antiadherente y es apto para horno hasta 450 °F.

Hasta los momentos, este increíble e indispensable artículo de cocina tiene una calificación de 4,5 puntos; y los consumidores han dejado sus comentarios resaltando que es “lo suficientemente hermoso como para exhibirlo en la estufa de la cocina, luce realmente caro y moderno”, destacan.

“Si sabes cocinar correctamente, no se pegarán, no se sobrecalentarán ni se cocinarán demasiado. He preparado huevos y pasta con resultados maravillosos. Son fáciles de limpiar, no es necesario frotar con fuerza. Si te gusta el aspecto, la función es aún mejor”, comentó uno de los clientes de Macy’s en la página web del minorista.

Si desea adquirir este u otro tipo de artículo para el hogar puede visitar la plataforma de compra en línea y conocer los productos en descuento que Macy’s continúa teniendo en su stock.

Sigue leyendo: