El cirujano de Yailin reveló algunos detalles de su paso por el quirófano

La cantante urbana Yailin es el centro de atención después de haberse sometiddo a su nueva cirugía plástica. El doctor Rafael Sánchez Acosta, reconocido cirujano plástico y reconstructivo, compartió detalles sobre el procedimiento que realizó a la intérprete de 22 años.

Según explicó Sánchez Acosta a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Yailin decidió realizar varios cambios en su cuerpo, incluyendo la reducción de sus implantes de seno, una modificación en los glúteos y una marcación abdominal. Antes de entrar al quirófano, la cantante admitió sentirse “un poco” nerviosa, pero expresó su confianza en el médico y su equipo: “Con Dios y usted yo estoy segura”, dijo.

El cirujano explicó que el objetivo principal de los procedimientos fue resaltar una armonía corporal y un aspecto natural, algo que Yailin buscaba en esta nueva etapa de su vida tanto personal como profesional. Además, Sánchez Acosta destacó que empleó tecnología de última generación para garantizar la seguridad y una recuperación rápida para la cantante.

La transformación de Yailin generó un gran debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios elogiaron su valentía y la apoyaron, otros cuestionaron sus decisiones. Comentarios como “Es su cuerpo, su decisión” o “Qué genial, se ve mucho más bonita” contrastaron con críticas que mencionaban aspectos de su pasado. Sin embargo, muchos coincidieron en que el cambio refleja una versión más madura y segura de la artista.

A lo largo de su camino en la fama, Yailin La Más Viral se ha sometido a diversas modificaciones corporales y el público ha podido ser parte de esta transformación.

¿Yailin le respondió a sus haters?

A través de sus historias de Instagram, antes de que su cirujano hablara, la cantante le respondió a sus detractores:

“Para las que me preguntan por qué me operé otra vez, estoy súper flaca y los implantes que tenía no eran adecuados para mi cuerpo. Por eso me lo cambié más pequeño y natural”, afirmó.

Yailin es una paciente recurrente de la cirugía estética, en el mes de octubre, cambió el colo de sus ojos de marrones a grises en una clínica en Florida, Estados Unidos.