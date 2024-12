Julián Gil pone fin a rumores de boda con Valeria Marín

Julián Gil negó planes de boda con su prometida, Valeria Marín, en una entrevista con Carlos Adyan en ‘Casa con Telemundo’. El conductor afirmó que conocía de sus intenciones de boda y sorprendido, Gil respondió: “Pues no sabía que me voy a casar a fin de mes (…) me estoy enterando”.

Adyan interrogó al actor y le insistió que había un secreto que tenía guardado: “Un secreto que tienes bien guardado es tu boda a fin de mes y no has contado nada. Cuéntanos sobre esto, ¿cómo van los preparativos?”

Gil intentó ignorar la pregunta y mantener la compostura durante la entrevista, pero el conductor insistió y aseguró que no sabía que “se iba a casar”.

El puertorriqueño le expresó que no se hiciera el loco y el actor volvió a negarlo. De hecho, también afirmó que “El tiempo nos dará la razón”.

La noticia de Adyan no sería descabellada, ya que la pareja está comprometida. Se comprometieron a finales de 2022 en Catar, es decir, tienen dos años con la promesa de casarse y tienen -en total- cinco años de noviazgo.

A lo largo de estos años, la pareja no ha sido mediática, se han caracterizado por demostrarse amor en las redes sociales. La periodista deportiva, de origen mexicano, escribió días atrás:

“Lejos de ser perfectos, tenemos diferencias, discusiones, no somos los más cariñosos, pero siempre logramos conectar con risas, nuditos, complicidad, amor, mucho bullying y muchos helados”. Valeria Marín – Novia de Julián Gil

Julián Gil y Marjorie de Sousa

La exposición pública de Julián Gil, viene, en parte, de su tensa relación con Marjorie de Sousa, expareja, y madre de su hijo Matías Gregorio Gil.

Después de la separación, el actor no ha podido mantener contacto con su hijo. En una entrevista, la venezolana aseguró que ella era la responsable de todos los gastos de su hija y el actor respondió que estaba dispuesto a todo para estar en la vida del pequeño.

A esta polémica se le sumó las declaraciones de Marín, quien precisó: “Ella NUNCA ha dado una versión o una respuesta clara al ¿por qué?, decidió (ella fue la que eligió), quitarle la oportunidad a Julián de ser padre de Mati. Aquí no hay victimización de una “madre soltera”. Aquí todo fue una decisión tuya de hacerte cargo tú sola; así lo elegiste. La única víctima aquí es el nene (lo más grave)”.

De Sousa respondió a dichas declaraciones y prefirió no hablar de más. Ante medios mexicanos dijo. “Gracias que siempre están pendientes, pero de verdad no puedo hablar. Estoy muda. A veces el silencio es la mejor respuesta”.

Y más adelante añadió: “Eso es lo que quieren para seguir el escándalo, no lo voy a hacer”.

Seguir leyendo: