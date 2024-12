Mariela Sánchez le dedica tierno mensaje a Cristian Castro por su cumpleaños

El cantante mexicano Cristian Castro, conocido por éxitos como ‘Azul’, alcanzó el medio siglo de vida este 8 de diciembre.

Los 50 de Castro, un hito que no pasó desapercibido para su novia, la argentina Mariela Sánchez. En un gesto lleno de amor y reconciliación, Mariela le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales, destacando su aprecio por la generosidad y el impacto positivo que Cristian ha tenido en su vida.

La relación entre ambos ha estado en el ojo público debido a controversias que surgieron meses atrás, cuando se filtraron audios en los que Mariela criticaba al cantante, a su familia y, de manera controversial, a las mujeres mexicanas. A pesar del escándalo que esto generó, la pareja logró superar las dificultades y ahora se muestra más unida que nunca.

En su cuenta de Instagram, Mariela compartió varias fotografías de momentos compartidos con el intérprete, aparentemente capturadas durante unas vacaciones en el mar. Junto a las imágenes, escribió un conmovedor mensaje:

“Gracias por ser tan generoso conmigo. Me diste otra oportunidad de conocerte mejor. Sos una persona muy especial, que se ocupa de todo el mundo, tenés presente a tu familia, amigos y también te ocupás de los míos. Realmente me estás haciendo vivir momentos únicos que quedan en el alma para siempre. Quiero desearte un muy feliz cumpleaños. Estás en mi corazón. Te amo @cristiancastro”, expresó junto a un emoji de corazón.

Una relación con altibajos

La relación entre Cristian y Mariela parece haber tomado un rumbo positivo, dejando atrás los altibajos. Es la segunda oportunidad que se dan, después de una primera ruptura pública.

En una entrevista destacó su deseo de casarse con la argentina: “Me quiero casar con Mariela, voy a intentar primero hacer un ambiente de estabilidad, que eso es lo que queremos y crear un día a día”, dijo, en exclusiva, para la revista Hola!

“Se me desbordan muchas cosas por ella, es muy atractiva, me atrae muchísimo, me siento enamorado, quiero que me quiera rápido“, añadió.

Después de su reconciliación se rumoró que Verónica Castro no estaría de acuerdo. Sin embargo, esto quedó en solo palabras cuando apareció una publicación con los tres juntos. En dicho post, el cantante exclamó: “Los momentos junto a una madre son vega, oasis y vergel”.

