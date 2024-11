¿Verónica Castro se casó? Su hijo pide pruebas

Cristian Castro ofreció declaraciones sobre el supuesto matrimonio de Verónica Castro con Yolanda Andrade. Andrade afirmó haber contraído matrimonio con la actriz Verónica Castro en Ámsterdam, una revelación que sacudió el ámbito del espectáculo mexicano.

La afirmación de Andrade, quien en varias entrevistas se mostró abierta al hablar de su relación con Castro, provocó un sinfín de especulaciones, lo que llevó al cantante, conocido cariñosamente como “el gallito feliz”, a pronunciarse al respecto.

En una entrevista exclusiva con Maxine Woodside, Castro fue tajante al asegurar que no le interesaba la noticia, dado que no había pruebas contundentes que corroboraran las declaraciones de Yolanda.

“No hay pruebas ni relatos contundentes”

En la entrevista, Cristian explicó que, a pesar de la magnitud que alcanzaron los comentarios de Yolanda Andrade, no consideraba que los mismos tuvieran el peso necesario como para generarle alguna preocupación o afectación.

Según el cantante, no existen elementos de prueba que respaldaran la historia de Andrade. “No hubo un relato de su parte que pareciera cierto”, destacó Castro, haciendo énfasis en la falta de pruebas como fotos, chats o algún tipo de evidencia que pudiera sustentar lo dicho por la conductora.

Castro, visiblemente relajado al hablar del tema, detalló que, para él, una noticia de este tipo tendría que estar acompañada de un relato más completo y convincente:

"Me gustaría que, si va a hacer una noticia así, hubiese un relato convincente y no solo que en una fiesta pasaron cosas". Cristian Castro – Cantante

El cantante añadió que, para tomar en serio una afirmación tan delicada, se necesitarían pruebas concretas como audios, fotos, fechas y una narración detallada de los hechos.

Una noticia que generó un gran revuelo

Aunque el tema de la supuesta relación entre Yolanda Andrade y Verónica Castro generó gran revuelo en los medios y entre el público, Cristian Castro aseguró que, en lo personal, no le afectó en lo más mínimo.

“El aspecto de Yolanda Andrade no me ha interesado”, expresó con sinceridad, destacando que el hecho de que la noticia haya sido catalogada como un “shock” no le causó mayor impacto.

El cantante también señaló que, aunque entiende que la noticia haya causado un gran revuelo en la prensa, no considera que haya tenido una repercusión directa en su vida ni en la de su madre, Verónica Castro, quien ha sido una figura pública muy querida en México.

A pesar de las especulaciones, Cristian se mostró seguro de que la situación no afectaría negativamente la imagen de su madre.

