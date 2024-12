Óscar Valdez descarta el retiro tras sufrir nocaut ante Navarrete

Óscar Valdez descartó el retiro luego de ser noqueado por Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete en el sexto asalto el sábado por la noche y perder la oportunidad de coronarse campeón absoluto peso superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

En la entrevista sobre el ring tras la derrota, Valdez reconoció la gran actuación del Vaquero Navarrete y aseguró que seguirá trabajando duro en el gimnasio para volver más fuerte en su próxima pelea a futuro.

“Nada fue diferente. Fue el mismo Vaquero de siempre. Por algo es un campeón, esos golpes de upper nunca los ves venir. No pondré ninguna excusa, me conectó bien. Tuve un resbalón en el que me torcí un poco el tobillo, pero esa no es una excusa. El Vaquero es un gran campeón y me quito el sombrero ante él. Lo intentamos y eso es lo más importante. Entrenamos muy duro para esta pelea. Y lo lamento mucho por toda la gente que vino a verme desde tantas partes”, dijo.

“Me hubiera encantado un resultado mejor, pero gracias por su apoyo. Quizás la próxima vez se consiga. Por ahora no sé lo que viene en el futuro. Entrené muy duro para ser campeón, y por ahora solo me queda mantener la frente en alto, seguir entrenando duro, trabajar en los errores. No importa cuál sea el resultado, siempre estoy dispuesto a regresar y volver más fuerte”, agregó.

Después de perder la primera pelea por decisión unánime en agosto del 2023, Óscar Valdez volvió a tener la oportunidad de enfrentar al Vaquero Navarrete y el campeón defendió su título con éxito nuevamente.

Navarrete logró derribar en tres ocasiones a Valdez, pero fue en el sexto asalto cuando el monarca de varias divisiones conectó un potente gancho izquierdo al hígado que mandó a la lona a su compatriota y no pudo levantarse.

Por ahora se desconocen cuáles serán los planes de Óscar Valdez, pero lo que sí dejó claro es que no abandonará por los momentos el deporte.

Acción de uno de los tres derribes conseguidos por Emanuel Navarrete contra Óscar Valdez, a quien noqueó en seis rounds para defender su cetro mundial de peso ligero junior de la OMB. Crédito: Top Rank | Cortesía

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, de 29 años, defendió con éxito su campeonato de peso superpluma de la OMB. El campeón mexicano de tres divisiones tiene marca de 40 triunfos, (32 por nocaut) dos derrotas y un empate.

Por su parte, Óscar Valdez, de 33 años, cayó por nocaut ante su compatriota y perdió la oportunidad de coronarse campeón absoluto de peso superpluma de la OMB. El mexicano cuenta con un récord de 31 victorias, 23 de ellas por nocaut, y tres reveses (todas en peleas por el título).

