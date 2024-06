Robeisy Ramírez noquea brutalmente a Benítez y pide revancha con el Divino Espinoza

Robeisy Ramírez noqueó en el séptimo asalto al mexicano Brandon Benítez para volver a saborear el triunfo en el James L. Knight Center en Miami, Florida, y pidió una revancha con Rafael ‘Divino’ Espinoza en busca de intentar recuperar su título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El cubano marcó el ritmo temprano al lastimar a Benítez con golpes de poder en el segundo y tercer asalto. En el séptimo, Ramírez comenzó a moverse aún más, tocando a su rival con ligeros golpes. Poco después conectó un devastador upper de izquierda que derribó al mexicano y obligó al árbitro a terminar la pelea a los 2:46.

“No es ningún secreto que Ismael Salas es uno de los mejores estrategas del mundo. Y entonces el plan era desgastarlo poco a poco. Luego, después del último round, me dice que no busque golpes de poder, sino que me mueva un poco y regrese a mis raíces de boxeo fino. Eso fue lo que hice. Toqué y toqué, y encontré el golpe”, dijo Ramírez en la entrevista sobre el ring.

ADD IT TO THE HIGHLIGHT REEL 🌟 pic.twitter.com/UNcL8U0Vri — Top Rank Boxing (@trboxing) June 30, 2024

“No es la primera vez que conecto un golpe así. Se siente bien conectar un golpe así porque demuestra que trabajamos duro en el campamento. Quiero recuperar mi título. Quiero la revancha contra Rafael Espinoza. Si no es con él, entonces puedo pelear contra cualquiera de los otros campeones”, agregó.

En la primera pelea, Divino Espinoza no era favorito para llevarse la pelea, pero a pesar de esto dominó y mantuvo a raya a Robeisy Ramírez por su ventaja en altura y alcance. El cubano pudo recuperarse ganando algunos asaltos y casi logra noquearlo, pero para el noveno asalto el mexicano se recuperó y retomó el control. A poco de terminar la pelea y sonar la campana, el nuevo campeón derribó al Tren para sellar su gran victoria por decisión dividida y arrebatarle el título.

Ahora que el mexicano defendió por primera vez con éxito su campeonato de la OMB y el cubano volvió a ganar de manera contundente en el duelo co-estelar de la cartelera que encabezó Teófimo López y Steve Claggett, quizás esta revancha se dé lo más pronto posible, pero habrá que esperar.

Robeisy Ramírez volvió a la senda del triunfo al noquear a Brandon León Benítez. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Robeisy Ramírez perdió su faja de campeón de la OMB al caer derrotado ante Divino Espinoza y ahora volvió a saborear la victoria al vencer a Brandon Benítez. El pugilista cubano cuenta con 14 victorias, ocho por la vía rápida, y dos derrotas.

Por su parte, Rafael ‘Divino’ Espinoza, de 29 años, se convirtió en campeón mundial pluma de la OMB tras su gran actuación frente al cubano y se suma a la lista de mexicanos con un título de boxeo profesional en la actualidad. El azteca mantuvo su récord invicto después tras 22 peleas, 18 de ellas ganadas por la vía del nocaut.

