Divino Espinoza quisiera ser el sucesor de Canelo Álvarez: “Voy a trabajar mucho para lograrlo”

Rafael ‘Divino’ Espinoza se coronó campeón de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras vencer a Robeisy Ramírez y admitió que le gustaría ser el sucesor de Saúl ‘Canelo’ Álvarez en el boxeo mexicano cuando se retire.

En una entrevista con Izquierdazo, Divino Espinoza aseguró que va a prepararse lo mejor posible para quedarse con el trono de Canelo Álvarez, monarca indiscutido de 168 libras y de cuatro divisiones de peso, porque ya demostró que tiene el corazón para convertirse en una gran figura del deporte en México.

“Pues yo quiero y quisiera que fuera yo (el sucesor de Canelo). Y voy a trabajar mucho para lograrlo. Creo que con esta pelea, no creí que la gente fuera a responder tanto, pero siento que me quiere mucho y apenas es la primera pelea que me ven. Estoy feliz, estoy contento y obviamente (Canelo) es un gran campeón y no me puedo comparar con él ni mucho menos, pero si me preguntas quién quisiera que fuera (el sucesor), quisiera que fuera yo“, dijo.

Canelo Álvarez es el campeón indiscutido de peso supermediano y el rostro del boxeo en México. Foto: FREDERIC J. BROWN/AFP vía Getty Images.

“Quiero ser grande, quiero ser una figura de México. Los grandes han logrado eso y creo que lo puedo lograr, ahora demostré que tengo el corazón y que puedo cumplir mis sueños, entonces ir cumpliendo meta tras meta, desafío tras desafío”, comentó.

El Divino Espinoza cree que tiene lo que se necesita para convertirse en un ídolo del boxeo porque desde que ganó el título mundial ha recibido muchos comentarios de los fanáticos que lo motivan y le dan ánimos para saber que lo que ha estado haciendo valió la pena.

“Pues yo creo que sí, me ha dado tiempo de ver muchos comentarios después de mi pelea, la verdad que me emociona y hasta las lágrimas se me salen cuando veo los comentarios de la gente tan entregada que me dicen que soy su ídolo, que soy un ejemplo. Son cosas que me llenan mucho de motivación, me llenen mucho de ánimo porque ahí es donde te das cuenta de que todo lo que hiciste valió la pena”, declaró.

Robeisy Ramírez quiere la revancha con el Divino Espinoza y así tener la oportunidad de recuperar el título. Foto: Mikey Williams/Top Rank vía Getty Images.

Cabe destacar que Divino Espinoza no era el favorito para llevarse la victoria ante Robeisy Ramírez, pero demostró que es un guerrero y, poco de sonar la campana en el último round, el mexicano derribó al cubano para sellar su gran victoria por decisión mayoritaria. Uno de los jueces calificó el combate 113-113 y los dos restantes puntuaron 114-112 y 115-111 para el peleador azteca. Además, ambos han mostrado interés en realizar una revancha.

Rafael ‘Divino’ Espinoza, de 29 años, se convirtió en campeón mundial pluma de la OMB tras su gran actuación frente al cubano y se suma a la lista de mexicanos con un título de boxeo profesional en la actualidad. El azteca mantuvo su récord invicto después tras 22 peleas, 18 de ellas ganadas por la vía del nocaut.

