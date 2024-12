Horóscopo: qué será de tu semana del 9 al 15 de diciembre

Consulta tu horóscopo de la semana del 9 al 15 de diciembre de 2024 y conoce las claves para que tu signo sea más próspero en el amor y el dinero.

ARIES

21/3 al 20/4

AMOR: Estrechando lazos, especialmente entre padres e hijos o entre hermanos. Los amigos son su pilar. Deje de intentar un amor que no fue.

DINERO: Entre apurones y aciertos, la semana se le pasa volando. Si se asocia, que sea con quien pone tanto como usted.

CLAVE DE LA SEMANA: Alguien flexible no es débil. Alíese con gente renovadora.

TAURO

21/4 al 21/5

AMOR: Estará un poco a la defensiva. El secreto es poder repartirse entre el trabajo y la familia. Demuestre lo que siente con hechos.

DINERO: No pierda el autocontrol porque, si lo hace, dirá o hará algo que lo exponga. Pulseada laboral entre iguales.

CLAVE DE LA SEMANA: No hay atajo sin trabajo. Insista y lo logrará.

GÉMINIS

22/5 al 21/6

AMOR: El deseo fija los límites. Hay miradas provocativas y actitudes osadas. Si no quiere compromisos, evite que el otro se ilusione.

DINERO: Gana dinero y experiencia. Que nada lo haga renegar de sus objetivos. Etapa expansiva.

CLAVE DE LA SEMANA: Proyecte en grande con quien le inspira confianza.

CÁNCER

22/6 al 22/7

AMOR: Venus mal posicionada genera conflictos de pareja. Intente no reaccionar al mínimo desacuerdo. Con paciencia y también con pasión.

DINERO: Rara sensación de incertidumbre. Lo mejor será que no se resista a la realidad. Mejorará su panorama laboral.

CLAVE DE LA SEMANA: Deténgase si quien lo acompaña no logra seguir su ritmo.

LEO

23/7 al 23/8

AMOR: Un encuentro casi perfecto con aquellos que conviven con usted. Venus en su opuesto alienta la comprensión y acrecienta el deseo.

DINERO: Inicia con el pie derecho nuevas gestiones. Vaya de a poco, no apure aún los cambios de fondo.

CLAVE DE LA SEMANA: Puede que tenga que elegir entre distanciarse o ceder.

VIRGO

24/8 al 23/9

AMOR: Una nueva oportunidad para comenzar una amistad, un romance o profundizar un lazo familiar. Rodeado por gente buena y leal.

DINERO: Trabajo intenso que no estará remunerado a la altura de sus expectativas. Preste atención y una nueva opción se presentará.

CLAVE DE LA SEMANA: No se siente a esperar que lo llamen, comuníquese ya.

LIBRA

24/9 al 23/10

AMOR: La soledad llega a su fin. Encuentros mágicos y reencuentros sorpresivos. En amistad, aléjese de quien solo lo busca en las malas.

DINERO: Triunfo total si toma en cuenta todas las normas de cortesía. Reserve su sinceridad para el círculo íntimo.

CLAVE DE LA SEMANA: No abandonar es la consigna, firme en su puesto.

ESCORPIO

24/10 al 23/11

AMOR: Quienes lo rodean le dan apoyo pero con algunas condiciones. Haga las paces con amigos o familiares lejanos.

DINERO: Prepárese para afrontar un gasto imprevisto. Si alguien depende económicamente de usted ponga freno a sus demandas.

CLAVE DE LA SEMANA: No deje que opinen sobre quien usted “debería” ser.

SAGITARIO

24/11 al 22/12

AMOR: Necesita recuperar espacios para la pareja, lejos de la rutina cotidiana. Un familiar que ayer lo cuestionaba, se acercará.

DINERO: Dispuesto a todo y con muchas ganas de crecer en su profesión Evite gastos excesivos o demoras en los pagos.

CLAVE DE LA SEMANA: En tecnología renovarse es ley. No se deje estar.

CAPRICORNIO

23/12 al 20/01

AMOR: Inmerso en su mundo secreto, será muy difícil llegar a su corazón. Hay señales, si abre los ojos verá a quien intenta acercarse.

DINERO: Bastante pensativo y cansado, precisa recuperar energías. Surgirán beneficiosas opciones, las debe aprovechar.

CLAVE DE LA SEMANA: Sus reglas en claro desde el vamos o discutirá por dinero.

ACUARIO

21/1 al 19/2

AMOR: Con Venus en su signo triunfan los proyectos conjuntos y hay acuerdo casi total. Ni celos, ni discordia alguna. Todo sale bien.

DINERO: Febril actividad. Feliz con su situación presente aunque en lo laboral se sienta bajo presión. Toma una buena decisión.

CLAVE DE LA SEMANA: La lógica es su fuerte, examine a quien lo busca doblegar.

PISCIS

20/2 al 20/3

AMOR: Cambia su forma de entender el amor y por eso mismo se atreve a tomar la iniciativa. Se gana el respeto de todos y el amor de pocos.

DINERO: Debido a su cambio de actitud podría confrontar con socios o personas de mayor jerarquía. Resista.

CLAVE DE LA SEMANA: ¿Alguien a quien le dio una mano se aprovecha? ¡Diga basta!

Por Kirón

