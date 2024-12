Propuesta de ley en California busca proteger a niños inmigrantes

Un proyecto de ley propuesto por un asambleísta del sur de California propone ofrecer protección a niños inmigrantes.

El Proyecto de Ley AB 49, conocida como la Ley de Escuelas Seguras y Cuidado Infantil de California, propuesto por el asambleísta Al Muratsuchi, protegería a niños inmigrantes de las acciones de los oficiales de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) que ingresan a escuelas o instalaciones de cuidado infantil.

La iniciativa prohibiría a los empleados de escuelas o guarderías permitir que oficiales de ICE ingresen a una escuela o instalación de cuidado infantil por cualquier motivo sin proporcionar una identificación válida, una declaración escrita de propósito, una orden judicial válida y la aprobación del superintendente del distrito escolar o el director del centro de cuidado infantil.

Sigue leyendo: Autor de la separación familiar de inmigrantes de Trump tuvo horario estelar en RCN

Además, el proyecto de ley también requeriría que si un funcionario de ICE cumple con los requisitos para ingresar a cualquiera de las instalaciones, su acceso estaría restringido a las escuelas o instalaciones de cuidado infantil donde no haya estudiantes o niños presentes.

El asambleísta Muratsuchi dijo en un comunicado que todos los niños tienen el derecho constitucional de asistir a escuelas públicas, independientemente de su estado migratorio.

Sigue leyendo: La administración Biden buscará el fin parcial de la supervisión judicial especial de los niños inmigrantes

“Desafortunadamente, la amenaza de que funcionarios federales de inmigración ingresen a las instalaciones escolares para detener a estudiantes indocumentados o a miembros de sus familias arroja una sombra de miedo sobre todos los estudiantes de California“, expresó el asambleísta.

“Los estudiantes no pueden aprender si viven con el temor de ser deportados o separados de sus familiares. Este proyecto de ley es necesario porque los niños no deben tener miedo de ir a la escuela y los padres no deben tener miedo de enviar a sus hijos a la escuela”, añadió.

Sigue leyendo: Gobierno de Biden admite que no inspeccionó completamente a patrocinadores de niños inmigrantes

El presidente electo Donald Trump confirmó el mes pasado que declararía una emergencia nacional para cumplir su promesa de campaña de deportaciones masivas de inmigrantes que viven en Estados Unidos sin permiso legal.

Trump aseguró que iniciaría con las deportaciones masivas de forma inmediata después de tomar el cargo, el 20 de enero de 2025.

Sigue leyendo: Juez federal prohíbe por 8 años separar a familias de inmigrantes en la frontera de Estados Unidos

El futuro presidente designó a varios partidarios de la línea dura en materia de inmigración para ocupar puestos clave en su gabinete.

Sigue leyendo:

· Nuevo reporte denunció que CBP separa a niños inmigrantes de sus padres para evitar hacinamiento

· Un niño de 3 años murió en un autobús que transportaba a inmigrantes desde Texas a Chicago

· Un niño inmigrante murió tras ser rescatado con su familia en el desierto de Arizona