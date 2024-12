Fiscalía de Nueva York no retirará el caso civil por fraude contra Trump

La oficina de la fiscal general de Nueva York dijo el martes que no desestimará su caso multimillonario de fraude civil contra el presidente electo Donald Trump, a pesar de su pedido de retirarlo.

La procuradora general adjunta Judith Vale escribió en una carta al abogado de Trump, D. John Sauer, que su pedido de desestimar el caso contra la Organización Trump, el presidente electo, sus dos hijos y otras personas, que fue presentado a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, no presentaba “ninguna base” para que la oficina lo hiciera.

“Las cargas ordinarias de los litigios civiles no impiden los deberes oficiales del Presidente de una manera que viole la Constitución de Estados Unidos”, escribió Vale.

El expresidente Donald Trump y su empresa están acusados de fraude financiero en Nueva York. Crédito: MICHAEL REYNOLDS | EFE

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandó a Trump en 2022 y lo llevó a juicio el año pasado por inflar su patrimonio para obtener préstamos ventajosos y beneficios respecto a impuestos.

Un juez de Nueva York determinó que Trump y su empresa conspiraron para alterar su patrimonio neto a cambio de beneficios fiscales y de seguros, después de haberlos declarado anteriormente responsables de fraude y ordenó a los acusados ​​que pagaran $464 millones de dólares, más intereses, la mayor parte de los cuales son responsabilidad de Donald Trump.

En este caso, solo a Trump se le ordenó pagar una sentencia de $454 millones de dólares después de que un juez de Nueva York determinara que conspiró para inflar sus activos para obtener beneficios fiscales y de seguros y que era responsable de fraude, después de que el estado demandara a Trump en 2022 por prácticas comerciales engañosas.

Con intereses acumulados sobre $112,000 adicionales cada día que Trump no paga, la deuda de este caso continúa aumentando.

De acuerdo con la Fiscalía, los presidentes no tienen inmunidad en litigios civiles no vinculados con su función oficial y aseguró que las demandas pueden seguir su curso “mientras el presidente esté en el cargo”, según The Hill.

La Fiscalía señaló que la sentencia final no afecta ninguna acción que Trump pueda emprender como presidente y que su acto de juramento, el próximo 20 de enero, es “irrelevante para los otros catorce acusados encontrados responsables en nuestro caso”, que incluye a la Organización Trump, sus otras empresas, a sus dos hijos mayores y a un antiguo ejecutivo de la compañía.

Los abogados de Trump pidieron a la Fiscalía general el pasado 30 de noviembre anular ese caso “por el bien del país”. Tanto Donald Trump como sus hijos Donald Jr. y Eric apelaron la sentencia.

“Escribimos para solicitarle que desestime por completo el caso (…) contra el presidente Donald J. Trump, su familia y sus empresas, y que estipule anular la sentencia y desestimar todas las demandas” en su contra, indicó la defensa en la carta enviada a la fiscal general Letitia James el pasado 30 de noviembre.

Igualmente la Fiscalía indicó que también aguardan al resultado de la apelación de Trump en este caso y que esperan que la decisión sobre el asunto civil “no afecte de ninguna manera su capacidad para servir como presidente”.

