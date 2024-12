Ángela Aguilar confiesa que toma terapia debido al ‘hate’ que recibe

La cantante mexicana Ángela Aguilar no es ajena a las críticas de las que ha sido blanco desde que dio a conocer su relación con el cantante Christian Nodal. Y, en un intento de protegerse de los malos comentarios por parte de sus detractores, la famosa se ha decantado por buscar ayuda profesional que la guíe para salvaguardar su salud mental.

De este complicado proceso y más habló la integrante de la dinastía Aguilar en una reciente entrevista que concedió a la revista Glamour: “Sigo aprendiendo a manejar mi salud mental, lo que más afecte a consecuencia de muchas cosas que pasan en mi vida pública, pero yo creo que lo más importante es ser genuina con tus acciones, con tus palabras y decisiones y mínimo si te equivocas sabes que lo hiciste de corazón”, detalló a la publicación.

Bajo esta misma tesitura, la intérprete de temas como “Dime cómo quieres” y “Que agonía” resaltó la los beneficios que acudir a terapia han traído consigo durante los últimos meses.

“Me ha ayudado entender que no le tengo que dar explicaciones a nadie y las personas que me importan sí saben quién soy“, declaró la hija de Pepe Aguilar. “También algo que me dijo mi psicóloga es: ‘Tratar de controlar algo fuera de ti es de psicópatas, no seas psicópata’, y yo lo aplico“.

El fragmento de la entrevista que saldrá a la luz en los próximos días da a conocer cuáles son los deseos de Ángela Aguilar para el próximo 2025, destacando que más allá de lo material, espera ser feliz y estar en paz en todos los ámbitos de su vida.

“Me veo haciendo mucha música y haciendo a mi familia orgullosa. Siento que he aprendido mucho al que me deje de importar el qué dirán“, sentenció durante la charla.