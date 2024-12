Celebridades y excompañeros despiden a Jorge Ramos con gratitud y recuerdos

Con la etiqueta en Instagram “¡Gracias, Jorge Ramos!”, los compañeros de trabajo y celebridades de Univision se despidieron de una de las figuras más emblemáticas de la televisión hispana.

Su pareja, Chiquinquirá Delgado, fue una de las primeras en rendirle tributo al periodista. Expresó: “Cuando has hecho lo que amas toda tu vida y has trabajado por tu comunidad sin descanso, no existen las despedidas, que todo lo maravilloso te siga y se quede contigo♥️ #thebestisyettocome”.

Su hija, Paola Ramos, también se sumó a esta ola de mensajes para rendir homenaje a los 38 años de trabajo continúo de Ramos.

“Hoy marca el fin de una era. Después de 38 años, mi papá @jorgeramosnews presentará su último noticiero esta noche como co-presentador de Univision. Ha trabajado tan duro para convertirse en una voz de confianza para generaciones de latinos e inmigrantes en Estados Unidos y no podría estar más orgulloso de él. Verle crecer ha sido uno de los mayores privilegios de mi vida”.

Después de los mensajes de sus seres queridos, Ramos recibió los de sus compañeros de trabajo, esto después de haber grabado su último programa y de su escrito en la página de Univisión, en el mismo destacó su labor como profesional y las enseñanzas aprendidas.

Paulina Sodi, su excompañera, fue una de las primeras en compartir su despedida. En su historia, escribió: “Ha sido un honor, Jorge Ramos. Antes de cada noticiero se extrañará el… ‘¿Estás lista, Sodi?”

Lili Estefan, más conocida por su programa ‘El Gordo y La Flaca’ compartió un lindo mensaje para Ramos:

“Hoy viernes 13 de diciembre podremos ver a @jorgeramosnews transmitiendo su último noticiero en vivo en @univision después de 38 años consecutivos al aire y el domingo saldrá el último episodio de @alpuntounivision después de 17 años. A ti, Jorge te quiero desear puras bendiciones y que sigan los éxitos tanto en lo personal como en lo profesional. Tu legado será siempre un ejemplo de disciplina y dedicación a seguir. Se te quiere SIEMPRE 👏👏👏👏👏👏”.

“Gracias por tu generosidad”

Elián Zidán, colega de Ramos, mostró una serie de fotografías junto al periodista. Lo celebró y valoró su profesionalismo.

“Hoy termina un capítulo importantísimo en la televisión. Después de casi 40 años, @jorgeramosnews se despide del noticiero @univision. ¡Gracias, Jorge, por habernos abierto la puerta a muchos que, al igual que tú, amamos este oficio! Gracias por tu generosidad, por tus consejos y por estar siempre al pie del cañón. Ha sido un inmenso privilegio trabajar contigo y aprender de ti. Te vamos a extrañar muchísimo. No se pierdan el último noticiero de Jorge Ramos, hoy, como desde hace 38 años, a las 6:30/5:30 C por @univision”, dijo.

Otra figura que salió de Univisión hace pocos días, Maity Interiano, aprovechó la oportunidad para expresarle su cariño y gratitud:

“Hoy se despide de la pantalla de @uninoticias un gran compañero, mentor y amigo: @jorgeramosnews. Tuve el honor de conocerte cuando hice mi primer internship. Recuerdo como con pena me acerque al set de @aquiyahorashow a pedirte una foto. Como siempre, muy accesible, amable y generoso con tu tiempo, dijiste que si. Unos cuantos años después, tuve el gran privilegio de hacer el noticiero contigo, uno de los periodistas más influyentes de nuestro tiempo. Ese recorrido, que empezó con nervios y preguntas, hoy se llena de aprendizajes, anécdotas y momentos que llevaré conmigo siempre.

Con tu ejemplo, me enseñaste no solo a ser mejor periodista, sino a ser una mejor persona. Gracias por compartir tu sabiduría, tu ética de trabajo, y tu incansable pasión por la verdad. Tu impacto va mucho más allá de las cámaras; has tocado la vida de quienes tuvimos la suerte de aprender de ti”.

El venezolano, Alejandro Chabán, se sumó a las celebridades que dijeron “hasta luego” a Ramos:

“Hoy celebramos el legado extraordinario de Jorge Ramos 📺✨. Cuando eres latino en este país, siempre buscas referentes que te inspiren, personas cuyo ejemplo te hagan pensar: “¡Claro que podemos!” 👊🏼 En el caso de Jorge, no se trata solo de lograrlo, sino de hacerlo con humildad y autenticidad.

Tuve el honor de recibirlo en @chabanpodcast, donde compartió su visión y pasión por informar ¡Gracias, Jorge, por inspirarnos con tu trabajo y ejemplo! 👏🏼. Hoy comienza una etapa maravillosa, amigo querido. ¡Mucho éxito en cada nuevo paso! 🚀”.

Por su parte, el periodista mexicano, León Krauze aprovechó de hablar del impacto de Ramos en su cuenta de X, antes Twitter.

“Hoy es un día histórico para el periodismo televisivo en Estados Unidos. @jorgeramosnews dejará el noticiero que ha conducido por casi cuatro décadas. Ramos es una institución. Ha hecho escuela. Ha informado a varias generaciones de hispanos desde que llegó a Estados Unidos en los años ochenta. Cuando su carrera concluya finalmente, su nombre merecerá estar en el mismo sitio de Morrow, Cronkite y Rather, sin importar el idioma”, sostuvo.

